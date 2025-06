Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Welche europäischen Reiseziele bergen die größten Risiken für Urlauber? Der Reisesicherheitsindex 2025 von Hellosafe, einem unter anderem auf Reiseversicherungen spezialisierten Insurtech, liefert überraschende Antworten. Denn drei der fünf unsichersten europäischen Länder sind ausgerechnet traditionelle Urlaubsdestinationen der Deutschen.

Die 5 gefährlichsten Reiseländer Europas finden Sie in unserer Bildstrecke.

Deutschland im sicheren Mittelfeld

Deutschland steht mit 25,70 Punkten auf Rang 14 unter den europäischen Ländern und damit im sicheren Mittelfeld. Die Bundesrepublik verpasst jedoch die Spitzengruppe, die von Island (18,23 Punkte), Dänemark (20,05 Punkte) und Österreich (20,31 Punkte) angeführt wird.

Europa bleibt grundsätzlich der sicherste Kontinent: 12 der 15 sichersten Länder weltweit liegen hier.

Wie kommt die Bewertung zustande?

Der Hellosafe-Index reicht von 0 bis 100: Je niedriger die Punktzahl, desto sicherer ist das Land. Der Index basiert auf 35 Kriterien, die in fünf Kategorien unterteilt sind: Auftreten von Naturkatastrophen, Gewalt in der Gesellschaft, Beteiligung an bewaffneten Konflikten (intern oder extern), Gesundheitsinfrastruktur und Militarisierung.

Dabei werden die Kategorien folgendermaßen gewichtet:

Naturkatastrophen: 30 Punkte

Gewalt in der Gesellschaft: 20 Punkte

Beteiligung an bewaffneten Konflikten: 20 Punkte

Gesundheitsinfrastruktur: 20 Punkte

Militarisierung: 10 Punkte.

Der endgültige Index ist das Ergebnis der Gewichtung aller dieser Kriterien. „Der Index bewertet die globale Sicherheit basierend auf objektiven Kriterien“, heißt es von Hellosafe. „Die Bewertung erfolgt nicht nach touristischer Attraktivität, sondern nach messbaren Sicherheitsrisiken.“

Die Daten stammen von renommierten internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Weltbank und verschiedenen Forschungsinstituten, heißt es von Hellosafe. Der Hellosafe-Index soll jährlich aktualisiert werden, um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen.

Was bedeutet das für Reisende?

Urlaubern, die in eines der fünf unsichersten europäischen Länder reisen möchten, empfiehlt Hellosafe: