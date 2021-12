Reits „What have you done for me lately?“ fragt Janet Jackson in ihrem Hit von 1986

„Better than all the rest!“, lautet die Antwort von Tina Turner.

Seit Ende September 2018 haben Immobilien-Investmenttrusts, kurz REITs, weltweit 3,2 Prozent an Wert gewonnen, während der MSCI World Equities Index 8,5 Prozent eingebüßt hat.*

Wie aber geht es weiter und welche Rolle können Immobilienaktien für Anleger spielen?

„Don't look back in anger“: Wie fällt die Bilanz 2018 für globale Immobilienaktien aus?

Der FTSE EPRA NAREIT Developed Index musste im letzten Jahr 5,6 Prozent abgeben.** Auch wenn die absoluten Zahlen nicht berauschend sein mögen: REITs boten Anlegern wertvolle Diversifizierungsvorteile, nachdem sie im Februar ihren Tiefpunkt erreicht hatten. Im weiteren Jahresverlauf machten sie Boden gut, während die Wachstums- und Reflationserwartungen nach und nach zurückgeschraubt wurden und Anleger Schutz in defensiveren und resilienteren Ertragsanlagen suchten. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt angesichts der gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit und Volatilität an den Kapitalmärkten, die wir 2018 gesehen haben.

Volatilität am US-Aktienmarkt:

Quelle: Thomson Reuters Datastream, S&P 500 Kursindex, 31. Dezember 2016 bis 31. Dezember 2018. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

„Another brick in the wall“: Diversifizierung, Diversifizierung, Diversifizierung.

„Lage, Lage, Lage“: Die alte Maxime gilt immer noch, wenn es um Immobilien geht. Den Charme von REITs machen aber auch die Diversifizierungsvorteile aus, die sie Anlegern bieten.

Globale REITs punkten neben der Diversifizierung des Aktienrisikos auch mit der Streuung des regionalen Risikos, legen sie doch zu rund 50 Prozent in Nordamerika, 30 Prozent in der Region Asien-Pazifik und 20 Prozent in Europa an. Diese geografische Streuung trägt zur Diversifizierung makroökonomischer Risiken bei, zu denen konjunkturelle, geldpolitische und politische Unwägbarkeiten gehören. Immobilien sind schließlich ein stark ortsgebundenes Geschäft, bei dem sich die verschiedenen Immobilienarten, Städte und Länder an unterschiedlichen Punkten des Immobilienzyklus befinden. Aktiv gemanagten Fonds eröffnet diese geografische Vielfalt ein größeres Chancenuniversum, aus dem die Fondsmanager attraktive Anlagen für ihre Portfolios auswählen können.

Während die Diversifizierungsvorteile von US-REITs aus ihrer geringeren Korrelation mit den breiteren Aktienmärkten resultieren, sorgen internationale REITs durch ihre entsprechend geringere Korrelation mit den US-Aktienmärkten für eine weitere Diversifizierungsebene:

Quelle: S&P 500, Indizes von FTSE EPRA NAREIT für Nordamerika, Europa und Asien, 31.12.2005 bis 30.09.2018. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

