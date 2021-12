Rekord in Downtown-Manhattan: Penthouse für 41 Millionen Euro

Ein Penthouse auf dem Dach des Ritz-Carlton in Downtown-Manhattan wird derzeit für 56,5 Millionen Dollar (41 Millionen Euro) angeboten. So viel Geld wurde noch nie für eine Wohnung in der Gegend verlangt.Das 697 Quadratmeter große Apartment über zwei Etagen in der 10. Straße West umfasst insgesamt fünf Schlafzimmer, fünf Bäder und zwei Freiluft-Terrassen - eine davon mit Blick auf die Freiheitsstatue. Das geht aus den Angebotsunterlagen der Brokers Platinum Realty hervor.Sollte die Wohnung tatsächlich zu diesem Preis verkauft werden, wäre auch das ein Rekord für eine Wohnimmobilie in Downtown-Manhattan (unterhalb der 34. Straße), erklärte Jonathan Miller. Er ist Präsident von Miller Samuel, Wertermittler mit Sitz in New York City.“Es ist eine überraschende Zahl”, sagte Miller zum Preis. “Aber viele Verkäufer sind ermutigt von den durchgegangenen Benchmark-Preisen der Vergangenheit.”Mit Blick auf die gesamte Stadt New York ist der höchste bisher erzielte Preis 88 Millionen Dollar. Es handelte sich um eine Wohnung am Central Park West, die vergangenes Jahr einen neuen Besitzer fand.