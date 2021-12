Redaktion 08.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Rekord Schon über 35.000 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung

In den vergangenen elf Monaten haben sich so viele Steuersünder per Selbstanzeige gemeldet wie nie. Für den Dezember erwartet der Fiskus einen "Jahresendspurt". Denn das neue Jahr kennt keine Gnade.