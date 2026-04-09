Allianz schüttet mehr Dividenden aus als jedes andere Dax-Unternehmen. Hannover Rück und Munich Re punkten mit kräftigen Zuwächsen und hoher Dividendenrendite.

Mit einer Ausschüttung von insgesamt 6,5 Milliarden Euro ist die Allianz die Dividendenkönigin unter den Dax-Unternehmen.

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In der Dax-Dividendensaison 2026 sticht der Versicherungssektor besonders heraus. Während die Gesamtausschüttung der 40 Dax-Konzerne laut einer Analyse der Prüfungsgesellschaft EY auf einen neuen Rekordwert von rund 55,3 Milliarden Euro steigt, sind es vor allem Versicherer und Rückversicherer, die das Bild prägen.

Größter Dividendenzahler Deutschlands ist wie schon im Vorjahr der Versicherungskonzern Allianz mit einer Ausschüttungssumme von 6,5 Milliarden Euro. Das sind 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Kein anderes Unternehmen im Dax kommt auch nur annähernd an diesen Wert heran.

Diese Großzügigkeit dürfte am Rekordergebnis von 17,4 Milliarden Euro im Jahr 2025 liegen – ein Zuwachs von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtsumme von 6,5 Milliarden Euro entspricht einer bestätigten Dividende von 17,10 Euro je Aktie. Für 2026 stellt das Management ein operatives Ergebnis in ähnlicher Größenordnung in Aussicht.

Der Versicherungssektor löst damit den Autosektor als dividendenstärksten Sektor im Dax ab.

Hannover Rück: Systemwechsel mit Ansage

Einen der stärksten prozentualen Dividendenanstiege unter den Dax-Versicherern verbucht Hannover Rück. Die Talanx-Tochter schlägt der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine um 39 Prozent höhere Dividende von 12,50 Euro je Aktie vor – nach 9,00 Euro im Vorjahr. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 57 Prozent des Nettogewinns.

Hinter der Erhöhung steckt eine grundlegend neue Ausschüttungspolitik: Hannover Rück hat die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende ab dem Finanzjahr 2025 auf rund 55 Prozent des IFRS-Nettokonzerngewinns angehoben. Das bisher regelmäßig genutzte Instrument der Sonderdividende wird künftig Teil der regulären Dividende. Laut Finanzvorstand Christian Hermelingmeier hätte die Dividende nach den alten Regeln nur 10 Euro betragen. Unter dem Strich hatte der Rückversicherer im vergangenen Jahr 2,64 Milliarden Euro verdient, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei einem Kurs von 272,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,60 Prozent.

Munich Re: Dividendenaristokrat mit Aufschlag

Auch Munich Re überrascht positiv. Der weltgrößte Rückversicherer zahlt für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 24 Euro je Aktie – deutlich über dem Analystenkonsens. Das entspricht einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei einem Kurs von 545,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,40 Prozent.

Munich Re zahlt seit 25 Jahren eine Dividende und hat diese in diesem Zeitraum nie gesenkt. Mit einer Eigenkapitalrendite von 18,3 Prozent und einer Solvenzquote von 298 Prozent steht der Konzern operativ auf sehr solidem Fundament.

Hohes Renditeniveau im Sektorvergleich

Allianz und Hannover Rück zählen im Dax zu den Titeln mit einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent und mehr – und liegen damit deutlich über dem Dax-Durchschnitt von rund 3 Prozent. Munich Re folgt mit 4,4 Prozent knapp dahinter.

Das Bild im Dax ist dabei alles andere als einheitlich: Laut Morningstar erhöhen 27 der 40 Dax-Konzerne ihre Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr, sieben lassen sie unverändert, vier kürzen. Ein Unternehmen – Zalando – zahlt gar keine Dividende.

Den stärksten Zuwachs verzeichnen Banken und Rüstungsunternehmen: Commerzbank (+70 Prozent), MTU Aero Engines (+60 Prozent) und Deutsche Bank (+47 Prozent) führen das Feld an, gefolgt von Rheinmetall (+42 Prozent). Das Schlusslicht bildet die Automobilbranche: Mercedes-Benz senkt die Dividende um rund 19 Prozent, Volkswagen um 17 Prozent, die Porsche Automobil Holding um knapp 21 Prozent – Folge dramatisch gesunkener Gewinne und hoher Investitionen in die Elektromobilität.

Kein Dividendenanstieg im kommenden Jahr erwartet

EY-Experte Jan Brorhilker, Managing Partner Assurance, bezeichnet die Rekorddividende als sehr positive Nachricht für den Standort Deutschland: „Trotz der schwierigen Wirtschaftslage und trotz erheblicher konjunktureller und politischer Risiken demonstrieren die Dax-Unternehmen Zuversicht. Viele von ihnen haben sehr gute Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Davon profitieren die Anleger."

Für das kommende Jahr erwartet er allerdings keinen weiteren Anstieg der Gesamtausschüttungen: Gerade Industrieunternehmen steckten in einer tiefgreifenden Transformation, die sich auf die Ausschüttungspolitik niederschlagen dürfte.