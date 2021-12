Iris Bülow 23.11.2015 Lesedauer: 3 Minuten

Rekordhohe Ausschüttungen So viel Dividende schütten Dax-Konzerne aus

Die 30 Dax-Unternehmen schütten in den kommenden Monaten eine rekordhohe Summe an ihre Aktionäre aus. Aber nicht zu früh gefreut: Ein hoher Dividendenprozentsatz bedeutet nicht in jedem Fall, dass es dem Unternehmen auch gut geht.