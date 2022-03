Teuerung steigt Rekordinflation in Deutschland

Wer bislang dachte, der Krieg in der Ukraine ist ein weit entferntes Vorkommnis, sieht sich jetzt mit den direkten Folgen konfrontiert, denn die Verbraucherpreise kennen kein Halten mehr. Im März war Einkaufen, Tanken oder Heizen im Bundesdurchschnitt 7,3 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Das ist der höchste Stand seit 1981. Vor allem für Energie und Nahrungsmittel müssen die Deutschen deutlich mehr zahlen, ermittelte das Statistische Bundesamt.

Keine Entspannung in Sicht

Im Februar lag die Teuerung noch bei 5,1 Prozent. Mit einer Entspannung bei den Preisen rechnen Volkswirte vorerst nicht. „Auch die Preise für Nahrungsmittel und Industriegüter dürften im Zuge des Einbruchs der Weizenexporte aus der Ukraine und Russland beziehungsweise aufgrund neuer Störungen der Lieferketten zusätzlichen Auftrieb erhalten“, schrieb die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht für März. Sollten die Lieferungen russischer Energie gestoppt werden, könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Es droht Ökonomen zufolge gar eine Inflationsrate in Höhe von zehn Prozent.

Laut Umfrage des Ifo-Instituts wollen immer mehr Firmen in den kommenden drei Monaten ihre Preise erhöhen. Preissteigerungen sind dem Wirtschaftsforschungsinstitut zufolge insbesondere im konsumnahen Bereich zu erwarten.

Schätzungen zahlreicher Experten gehen für das Gesamtjahr von einem Wert über sechs Prozent aus. Das wäre die höchste jährliche Teuerungsrate seit der deutschen Wiedervereinigung 1990. Die Bundesregierung hat inzwischen ein Paket geschnürt, um die Menschen angesichts der stark gestiegenen Energie- und Spritpreise zu entlasten.

Inflationsrate in Deutschland

Quelle, Statista

Die hohen Inflationsraten bringen die Europäische Zentralbank in Bedrängnis. Die „Wirtschaftsweisen“ haben wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich nach unten geschraubt. Der Sachverständigenrat erwartet nun nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent, wie das Beratergremium der Bundesregierung am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Bei ihrer vorangegangenen Vorhersage im November hatten die Wirtschaftsweisen für 2022 noch ein Wachstum von 4,6 Prozent in Aussicht gestellt. Das Gespenst der Stagflation, sprich Inflation und kaum Wachstum, ist gefürchtet, da es die Notenbanken in ein Dilemma stürzt.

Der Chefvolkswirt der ING, Carsten Brzerski, betont in diesem Zusammenhang: „Für die EZB wird das hohe Risiko einer Stagflation in der Eurozone die geplante Normalisierung der Politik unter Druck setzen.“

EZB strebt zwei Prozent Inflation an

Die Inflation ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den EU-Währungsraum eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an und ist zumindest zeitweise bereit, ein moderates Über- oder Unterschreiten dieser Marke zu akzeptieren. Auch nach Einschätzung der Währungshüter müssen die Verbraucher im Euroraum noch eine Weile mit höheren Teuerungsraten leben. Die Inflation werde eine gewisse Zeit lang hoch sein, aber im Laufe des Jahres 2022 zurückgehen, sagte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel jüngst in einem Interview: „Weniger sicher sind wir uns darüber, wie schnell und wie stark der Rückgang sein wird.“