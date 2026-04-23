Die Immobilienpreise in Spanien haben neue Höchststände erreicht. Das geht aus einer Analyse von Immoscout24 und der spanischen Immobilienplattform Fotocasa hervor, die ebenfalls zur Scout24-Gruppe gehört. Im Schnitt müssen Käufer demnach landesweit 3.014 Euro pro Quadratmeter bezahlen – ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde auch das bisherige Allzeithoch von 2.952 Euro pro Quadratmeter aus dem April 2007 übertroffen.

Im Vergleich dazu entwickelt sich der deutsche Markt deutlich moderater: Laut dem Immoscout24 Wohnbarometer liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Bestandshäuser in Deutschland bei 2.867 Euro – ein Anstieg von rund 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Spanien ist einer der dynamischsten Immobilienmärkte Europas“, sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24. Das Land zähle aktuell zu den wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Eurozone. Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Investitionen entwickeln sich deutlich besser als im EU-Durchschnitt. Das spiegele sich auch auf dem Immobilienmarkt wider.

Ausländische Käufer spielen dabei eine bedeutende Rolle. Laut Fotocasa entfallen rund 15 Prozent aller Immobilienkäufe in Spanien auf Erwerber aus dem Ausland. In einzelnen Regionen ist der Anteil sogar noch deutlich höher, so etwa in der Provinz Málaga mit rund 32 Prozent.

Große regionale Unterschiede bei Kaufpreisen

Innerhalb Spaniens unterscheiden sich die Immobilienpreise allerdings erheblich. Die mit Abstand teuersten Regionen sind die Balearen (5.395 Euro/Quadratmeter) und die Region Madrid (5.372 Euro/Quadratmeter). Auf Rang drei folgt das Baskenland mit Quadratmeterpreisen von 3.758 Euro. Die Kanarischen Inseln liegen bei 3.397 Euro, Katalonien mit Barcelona bei 3.354 Euro pro Quadratmeter.

Bildquelle: Immoscout24

In Andalusien und der Region Valencia liegen die Immobilienpreise unter 3.000 Euro pro Quadratmeter. In fünf der 17 autonomen Gemeinschaften sogar noch unter 2.000 Euro. Am günstigsten ist die Region Extremadura im Westen Spaniens an der Grenze zu Portugal mit Quadratmeterpreisen von 1.325 Euro.

Die Kombination aus starkem Preiswachstum, hoher internationaler Nachfrage und guten Einstiegsmöglichkeiten in einzelnen Regionen mache den Markt besonders attraktiv für Käufer aus Deutschland, so Immoscout24-Geschäftsführerin Crockford. „Von etablierten Lagen wie den Balearen und Madrid bis zu günstigeren Regionen wie Andalusien bietet Spanien sehr unterschiedliche Optionen.“