Rekordumsätze in der Energie-Krise Diese Fonds, ETFs und Aktien solltest Du jetzt auf dem Schirm haben

Rekordumsätze in der Energie-Krise

Am Thema Energie kommst Du in diesen Tagen nicht vorbei – auch als Anleger. Wir zeigen Dir in diesem Artikel einige interessante Investment-Chancen, mit denen Du vom Boom bei Öl, Gas und Erneuerbaren profitieren kannst.

© Pixabay / Pexels / Henning Lindhoff

„Niemand wird allein gelassen“ in der Energie- und Klimakrise. So heißt es zumindest aus dem Bundeskanzleramt. Es geht um einiges. Olaf Scholz fürchtet „sozialen Sprengstoff“, Robert Habeck eine „Zerreißprobe“ und Annalena Baerbock spricht sogar von Volksaufständen. Sicher scheint: Deine Resilienz wird in diesen Tagen auf eine harte Probe gestellt.

Die positive Nachricht

Jede Krise bietet auch ein paar Chancen. Das ist beim Thema Energie nicht anders. „Oil stocks are the new FAANGS“, sagt etwa Paul R. La Monica von CNN. Und recht hat er. Für Investoren sind Öl und Gas ein spannendes Investment-Thema. Einige Marktteilnehmer sprechen schon von einem neuen Ölpreiszyklus. Bestes Beispiel: Der saudische Ölriese Saudi Aramco (ISIN: SA14TG012N13) konnte im Mai den Technologiekonzern Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt ablösen.

Ähnlich wie Saudi Aramco verdienen auch die Konkurrenten glänzend: Die Aktien der fünf westlichen Öl- und Gaskonzerne Exxon (US30231G1022), Chevron (US1667641005), Shell (GB00BP6MXD84), BP (GB0007980591) und TotalEnergies (FR0000120271) — zusammen häufig als Big Oil bezeichnet — sind zwischen 15 und 60 Prozent im Plus.

An der außerordentlichen Sonderkonjunktur ändern auch milliardenschwere Abschreibungen nichts, die der Rückzug aus dem Russland-Geschäft mit sich bringt. Und sicher scheint: Auch in den kommenden Monaten sprudeln die Gewinne der Energie-Riesen weiter – vorausgesetzt, der Ölpreis bleibt auf seinem aktuell hohen Niveau.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wie kannst Du Dein Geld in diesem Umfeld bestmöglich anlegen? Kannst Du das heikle Thema für Dich nutzen? Vielleicht schaffst Du es sogar, mit der Rendite am Kapitalmarkt die nächsten Heizkostenabrechnungen etwas abzufedern. Lass’ uns einmal zusammen umschauen, was möglich ist!

