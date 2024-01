Gold gilt als beliebtes Investment, um sich gegen Krisen zu wappnen Anleger sichern sich mit dem Edelmetall gegen volatile Märkte ab und erhoffen sich oft auch einen Wertzuwachs. Immerhin ist Gold ein Gut, das sich nur unter großem Aufwand schürfen lässt, die weltweiten Vorräte sind endlich.

Bert Flossbach, Mitgründer des Fondshauses Flossbach von Storch und bekennender Gold-Investor, bezeichnet das Edelmetall gar als „Währung der letzten Instanz“ – ein Vermögensgegenstand, der den Wertverfall jeglicher Fiatwährungen überdauern kann. Gold hat seinen festen Platz als Beimischung im bekannten Mischfonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities.

Umso mehr erstaunt auf den ersten Blick das Ergebnis einer Analyse aus dem Hause Barkow Consulting: Dort hat man ermittelt, dass Anleger in Deutschland Anteile an Gold-ETFs zuletzt vor allem verkauft haben – und das im krisengeprägten Anlagejahr 2023. In einen Gold-Fonds zu investieren, ist eine beliebte Alternative zu einem physischen Investment in Gold: Das Problem der Lagerung entfällt, ein Fonds lässt sich außerdem bequem im Depot verwalten.

Grafik Mittelbewegungen bei Gold-ETFs in Deutschland © Barkow Consulting

Auf das Jahr 2023 gerechnet – die Analyse umfasst die elf Monate bis Ende November – zogen Anleger immerhin 3,5 Milliarden US-Dollar, rund 3,19 Milliarden Euro, aus den Gold-Anlagevehikeln ab. Die zugrundeliegenden Daten stammen vom Edelmetall-Interessenverband World Gold Council, dem Datenanbieter Refinitiv und dem Research-Haus Metals Focus.

Allein im November sind demnach in Deutschland netto 1,04 Milliarden US-Dollar (rund 950 Millionen Euro) aus Gold-ETFs abgeflossen. Laut Barkow ist das bei der noch relativ jungen Anlageklasse ein Negativrekord – sowohl auf den Monat als auch das Jahr betrachtet.

Gold auch in Deutschland beliebte Anlage

Wie hoch das Interesse an Gold als Investment hierzulande ist, haben im vergangenen Jahr die Finanzwissensplattform Forbes Advisor und der Edelmetallspezialist Solit in einer Umfrage ermittelt. Demnach stimmten mehr als die Hälfte der Befragten zu, dass eine Gold-Anlage Sicherheit in Krisenzeiten biete. Insbesondere auch die Generation der Millennials bekundete Interesse an dem Edelmetall als Investment. Die Umfrage ergab jedoch auch: 80 Prozent der Befragten würden physisches Gold einem Edelmetall-Fonds vorziehen.

Doch auch bei physischem Metall ging die Nachfrage 2023 in Deutschland zurück. Die Tendenz hatte das World Gold Council bereits in seinem Bericht für das erste Jahresquartal 2023 ermittelt. Der Markt sei „im Grunde zum Stillstand gekommen“, schrieben Analysten der Organisation. Die Nachfrage sei im Vorjahresvergleich um 73 Prozent auf 13 Tonnen zurückgegangen. Die Analysten schoben das in erster Linie auf die Zinserhöhungen sowie den gestiegenen Goldpreis in Euro. Viele Anleger hätten den Goldpreisanstieg genutzt, um Gewinne mitzunehmen.

Zentralbanken weltweit deckten sich dagegen 2023 erneut mit großen Mengen Edelmetall ein - ein Trend, der schon seit mehreren Jahren anhält.

So entwickelte sich der Goldpreis 2023 in US-Dollar und in Euro

Im Jahresverlauf 2023 ist der Goldpreis von gut 1.800 auf mehr als 2.000 US-Dollar, rund 14 Prozent, gestiegen. In Euro ging es von rund 1.700 auf 1.870 Euro hoch – ein Anstieg von immerhin 10 Prozent.

Die von Marktbeobachtern für 2024 vorausgesagten Leitzinssenkungen in Europa und den USA könnten den Goldkurs demnächst weiter beflügeln – wovon möglicherweise auch Gold-ETFs profitieren könnten. Fondsmanager und Edelmetall-Spezialist Peter Frech vom Fonds-Berater Quantex hat beobachtet: Zinssenkungsphasen beflügeln regelmäßig den Goldpreis.

Doch auch seine Funktion als Krisenabsicherung könnte Gold bald wieder verstärkt einnehmen, auch hierzulande. Hatte sich Fondsmanager Frech im vergangenen Mai noch über die maue Nachfrage nach Gold-ETFs weltweit gewundert, so haben sich seitdem – neben dem fortgesetzten Ukraine-Krieg – weitere geopolitische Brandherde aufgetan: Die Lage im Nahen Osten spitzt sich seit dem Überfall der Terror-Gruppe Hamas auf Israel im Oktober zu. In Taiwan stehen im Januar richtungsweisende Wahlen an, es werden weitere Spannungen mit China befürchtet.

Zumindest das Edelmetall Gold, und bald vielleicht auch wieder Gold-ETFs, könnten von der Krisenlage profitieren.