Die Zeiten, in denen Anleihen als unattraktive, nahezu ertragslose Anlageklasse galten, sind vorbei. Nach einer langen Phase der Niedrigzinspolitik feiern sie nun ihr Comeback. Doch was steckt hinter diesem Wandel, und welche Möglichkeiten eröffnen sich für Investoren? Das und mehr beleuchtet der neue "Guide to the Markets" von JP Morgan Asset Management.

Steigende Renditen locken Anleger zurück

Ein Blick auf die Renditen festverzinslicher Anlagen (Grafik 1) offenbart die dramatische Veränderung des Zinsumfelds. Während Anfang 2022 viele Anleihensegmente noch magere Erträge boten, haben sich die Renditen seitdem deutlich nach oben entwickelt. Besonders auffällig ist der Anstieg bei Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen, die nun Renditen von mehr als 7 Prozent bieten. Aber auch vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen aus Industrieländern und Investment-Grade-Unternehmensanleihen locken mit deutlich verbesserten Erträgen.

Grafik 1: Renditen festverzinslicher Anlagen © Quelle: Bloomberg, ICE BofA, J.P. Morgan Economic Research, LSEG Datastream, J.P. Morgan Asset Management

Diese Entwicklung ist das Resultat der geldpolitischen Straffung der großen Zentralbanken, allen voran der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank EZB, die zur Bekämpfung der Inflation die Leitzinsen deutlich angehoben haben. Für Anleger bedeutet dies eine Rückkehr zu „normaleren“ Verhältnissen am Anleihemarkt, bei denen wieder substantielle Erträge aus Zinszahlungen zu erwarten sind.

Globale Unterschiede und Chancen

Die Renditen und Spreads globaler Staatsanleihen (Grafik 2) verdeutlichen, dass der Renditeanstieg ein globales Phänomen ist, sich jedoch in seiner Ausprägung von Land zu Land unterscheidet. Während US-Treasuries die Rangliste anführen, bieten auch europäische Staatsanleihen wieder attraktivere Renditen.

Interessant ist auch die Entwicklung der Spreads innerhalb der Eurozone: Die Renditedifferenzen zwischen deutschen Bundesanleihen und Staatsanleihen anderer Euroländer haben sich auf moderatem Niveau eingependelt, was auf ein reduziertes Länderrisiko hindeutet.

Grafik 2: Renditen und Spreads globaler Staatsanleihen. Die Eurozone entspricht dem nach BIP gewichteten Durchschnitt der Renditen französischer, deutscher, italienischer und spanischer 10 jähriger Staatsanleihen. © Quelle: (Links) LSEG Datastream, J.P. Morgan Asset Management.

Diese Unterschiede eröffnen die Möglichkeit, durch gezielte Länder- und Laufzeitenauswahl Zusatzerträge zu generieren. Gleichzeitig erfordert das komplexe globale Zinsgefüge eine sorgfältige Analyse der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern.

Langfristige Perspektiven verbessern sich

Für langfristig orientierte Investoren sind die Aussichten besonders ermutigend, wie die Grafik „Renditen von Anleihen und anschließende Erträge“ (Grafik 3) zeigt. Je höher die Anfangsrendite, desto besser fallen tendenziell die Erträge über die folgenden fünf Jahre aus. Mit den aktuell deutlich gestiegenen Renditen verbessern sich somit die Aussichten für attraktive langfristige Erträge aus Anleiheninvestments erheblich.

Grafik 3: Das Renditepolster gibt an, wie weit die Renditen steigen können, bevor dieKapitalentwertung die regelmäßigen Erträge eines Jahres zunichtemacht. © Bloomberg, LSEG Datastream, J.P. Morgan Asset Management

Dieser Zusammenhang unterstreicht die Bedeutung des Timings beim Einstieg in den Anleihemarkt. Anleger, die in der aktuellen Phase höherer Renditen investieren, könnten von diesem Timing über Jahre hinweg profitieren – vorausgesetzt, die Inflation kehrt wie von vielen Experten erwartet auf moderate Niveaus zurück und die Zentralbanken halten ihre Zinsen längerfristig stabil.

Hochzinsanleihen: Verlockende Renditen, erhöhte Risiken

Ein besonders spannendes, wenn auch risikoreicheres Segment sind Hochzinsanleihen. Die entsprechende Grafik (Grafik 4) zeigt, dass die Spreads – also die Renditedifferenz zu als sicher geltenden Staatsanleihen – sowohl in den USA als auch in Europa auf attraktiven Niveaus liegen. Gleichzeitig sind die Ausfallraten bisher überraschend niedrig geblieben, trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten der letzten Jahre.

Grafik 4: Die Ausfallrate für US Hochzinsanleihen bezieht sich auf den prozentualen Nennwert des Gesamtmarktes, der mit 50% des Nennwertes ode r darunter notiert, einschl. etwaiger Chapter 11 Anträge (Schutz vor Gläubigeransprüchen), beschleunigter Anträge oder säumiger Zinszahlungen. (Rechts) © Bloomberg, ICE BofA, J . Morgan Securities Research, J.P. Morgan Asset Management

Diese Konstellation könnte für risikofreudige Anleger interessante Chancen bieten. Allerdings ist Vorsicht geboten: Die niedrigen Ausfallraten könnten sich als trügerisch erweisen, wenn sich die wirtschaftliche Lage eintrübt. Zudem reagieren Hochzinsanleihen sensibel auf Konjunkturschwankungen und Änderungen der Risikobereitschaft am Markt.

Fazit: Anleihen sind zurück – mit Chancen und Herausforderungen

Die Anleihenmärkte haben 2024 eine bemerkenswerte Wandlung vollzogen. Von der einstigen Randerscheinung sind sie wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die deutlich gestiegenen Renditen über alle Segmente hinweg machen Anleihen sowohl für einkommensorientierte Investoren als auch zur Portfoliodiversifikation wieder hochinteressant.

Dennoch bleiben Herausforderungen: Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Inflation und der Geldpolitik, geopolitische Risiken und potenzielle wirtschaftliche Schwächephasen erfordern ein umsichtiges Vorgehen. Anleger sollten ihre Anleihenallokation sorgfältig planen, Risiken streuen und die verschiedenen Segmente des Marktes gezielt nutzen.