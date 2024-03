Academy-Aktiencheck Rendite mit Beauty-Faktor: Fonds und ETFs mit dem Glanz von L'Oréal

Cremes, Shampoos und Düfte: Zu L’Oréal gehören viele Marken. Die Produkte des französischen Weltmarktführers sind seit jeher gefragt, denn Kosmetik ist ein Dauerbrenner. Anleger, die vom Erfolg von L'Oréal profitieren wollen, können in verschiedene ETFs und Fonds investieren, die den Beauty-Konzern stark gewichten.

Eine junge Frau schaut sich Produkte von L'Oréal an: Auf lange Sicht gehört der Kosmetikkonzern zu den Gewinnern an der Börse. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Aktienkurs fast verdreifacht.

© Sven Stoll mit Canva KI

L'Oréal macht nicht nur Frauen und Männer schöner, sondern kann auch die Portfolios von Investoren aufhübschen, ist Analyst Iain Simpson von der britischen Investmentbank Barclays überzeugt. Für den Experten ist die Aktie ein sogenannter „Compounder“, der kontinuierlich Wert für seine Aktionäre schafft. Compounder-Aktien zeichnen sich durch langfristige Wachstumsperspektiven aus, die durch stabile Geschäftsfaktoren gestützt werden. Sie sind in der Lage, regelmäßige Cashflows zu generieren, die entweder in das Geschäft reinvestiert oder an die Aktionäre ausgeschüttet werden können.

Luxus-Trio dominiert den französischen Leitindex CAC 40

Im französischen Leitindex CAC 40 befindet sich L'Oréal in bester Gesellschaft, denn mit Hermès International und LVMH tummeln sich gleich drei Luxus- und Konsumgütergiganten auf den vorderen Plätzen. Kein Wunder, können diese Branchenriesen doch dank ihrer starken Marken selbst in Zeiten hoher Inflation die Preise fast beliebig erhöhen, ohne dass die Kunden abwandern. Besser kann es für Anleger kaum laufen.

Der französische Kosmetikriese hat 2023 so zum dritten Mal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum und Rekordgewinnmargen erzielt, vor allem dank einer robusten Nachfrage nach Make-up und Hautpflegeprodukten. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Europa und Lateinamerika. In China registrierte der Konzern nach eigenen Angaben eine starke Nachfrageerholung. Für das Gesamtjahr 2023 meldete L'Oréal einen Umsatz von mehr als 41 Milliarden Euro nach 38 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 6,2 Milliarden Euro nach 5,7 Milliarden Euro vor einem Jahr.

Von Biotherm bis Lancôme: Die Vielfalt der L'Oréal-Marken

L’Oréal verfügt über mehr als 30 Marken, die quasi die Crème de la Crème der Schönheitspflege darstellen. Zu den bekanntesten gehören Biotherm, Giorgio Armani, Garnier und Lancôme. L’Oréal hat in der Vergangenheit auch immer wieder kleinere Unternehmen aufgekauft und teilweise wieder verkauft, wie die britische Kette The Body Shop. Das Unternehmen bedient alle Marktsegmente vom Massenmarkt bis zum Luxussegment. Obwohl die Endprodukte meist im höheren Preissegment angesiedelt sind, profitiert L’Oréal auch von der Sparsamkeit der Verbraucher: Denn wenn die Preise für Friseurdienstleistungen steigen, greifen die Kunden häufiger zu Haarfarbe oder Tönungen aus dem Supermarkt.

Langfristiger Aufwärtstrend intakt

Die L’Oréal-Aktie ist ein Paradebeispiel für einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend von einem Kurs von 6,50 Euro Anfang Januar 1991 kletterte die Aktie im Laufe der Jahre in relativ ruhigem Fahrwasser auf heute 447 Euro. Das entspricht einem Plus von 6.850 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren legte die Aktie um 280 Prozent zu.

Barclays hat die positive Bewertung der L'Oréal-Aktie nach Vorlage der Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt. Analyst Iain Simpson bekräftigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 467 Euro. Barclays begrüßte den zuversichtlicheren Ausblick des Kosmetikkonzerns für das laufende Jahr. L'Oréal habe zudem mehr Details zu seinen breiteren Wachstumschancen und dem kurzfristigen Handel in China gesagt. Die Wachstumsprognose für 2024 mache einen guten Eindruck, so Simpson. Er rechnet mit einem stärkeren Wachstum in der zweiten Jahreshälfte, da sich die Lieferengpässe allmählich auflösen und die Nachfrage in China wieder anziehen dürfte.

Chart von L'Oréal: Die Aktie hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. © Wikifolio

L'Oréal im Überblick



ISIN: FR0000120321

FR0000120321 Marktkapitalisierung: 240 Milliarden Euro

240 Milliarden Euro Kurs-Gewinn-Verhältnis: 35,31

35,31 Dividendenrendite: 1,56 Prozent

1,56 Prozent Gründungsjahr: 1909

1909 Gründer: Eugène Schueller

Eugène Schueller Herkunft des Namens: Der Name L'Oréal ist eine Ableitung von „Laureal“, einer Haarfärbemarke, die Eugène Schueller zu Beginn seines Unternehmens verwendete. Es ist eine Kombination aus „laureus“, lateinisch für „mit Lorbeeren gekrönt“, und dem französischen Wort „or“, was Gold bedeutet.

Der Name L'Oréal ist eine Ableitung von „Laureal“, einer Haarfärbemarke, die Eugène Schueller zu Beginn seines Unternehmens verwendete. Es ist eine Kombination aus „laureus“, lateinisch für „mit Lorbeeren gekrönt“, und dem französischen Wort „or“, was Gold bedeutet. Gründungsgeschichte: Eugène Schueller, ein französischer Chemiker, gründete L'Oréal im Jahr 1909. Zum Färben der Haare verwendeten die Frauen zunächst giftige Metallsalze. Schueller entwickelte in seinem Labor Haarfärbemittel aus synthetischen Chemikalien, die zudem als gesundheitlich unschädlich galten. Er verkaufte sie an Friseure. Im Laufe der Zeit erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio und etablierte sich als weltweit führender Anbieter von Kosmetik- und Schönheitsprodukten.

Eugène Schueller, ein französischer Chemiker, gründete L'Oréal im Jahr 1909. Zum Färben der Haare verwendeten die Frauen zunächst giftige Metallsalze. Schueller entwickelte in seinem Labor Haarfärbemittel aus synthetischen Chemikalien, die zudem als gesundheitlich unschädlich galten. Er verkaufte sie an Friseure. Im Laufe der Zeit erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio und etablierte sich als weltweit führender Anbieter von Kosmetik- und Schönheitsprodukten. Führungswechsel: Im Frühjahr 2021 übernimmt Nicolas Hieronimus als neuer CEO von L'Oréal die Verantwortung für eines der führenden Unternehmen der Kosmetikbranche. Als sechster Chef seit der Gründung des Unternehmens setzt er auf Kontinuität und Innovation, während weltweit mehr als 85.000 Mitarbeitende daran arbeiten, die Erfolgsgeschichte des Kosmetikriesen fortzuschreiben.

Diese Fonds und ETF s setzen auf L'Oréal

Die Aktie von L'Oréal ist auch in sehr vielen Fonds und ETFs enthalten. Wenn du dich also für ein Investment in den Beauty-Wert interessierst, aber nicht direkt in die einzelne Aktie investieren möchtest, haben wir für dich ETFs und Fonds herausgesucht, die einen hohen Anteil an Aktien des französischen Unternehmens enthalten. Klick dich durch!

Stand der Daten: 14.03.2024