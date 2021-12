Vermögensverwalter Andreas Schyra Renditeabschlag für Green Bonds ist eher gering

Nachhaltige Finanzinstrumente oder Anlagestrategien wurden ursprünglich häufig belächelt und im Vergleich zu Anlagemöglichkeiten, welche keine Umweltschutz- oder beispielsweise ESG-Aspekte verfolgten, als unterlegen angesehen. Das Jahr 2020 hat diesbezüglich zum Umdenken angeregt.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden, zwischenzeitlichen Aktienmarktkorrekturen konnten zahlreiche nachhaltige Anlagestrategien eine nennenswerte Outperformance gegenüber konventionellen Pendants erzielen. Die tendenziell steigende Nachfrage nach entsprechenden Produkten hat insbesondere in der Phase der größten Aktienmarktverluste dazu geführt, dass derartige Assets einem deutlich geringeren Verkaufsdruck unterlagen und eher noch weiteres Kapital anzogen.

Die gesamte Palette nachhaltiger Assets ist mittlerweile sehr groß geworden und wächst fast täglich weiter. Doch was genau sind sogenannte Green Bonds und was unterscheidet sie von traditionellen Anleihen, welche nahezu jeder Anleger seit Jahrzehnten kennt? In Anlehnung an die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) aus dem Jahr 2018 werden mittels dieser Anleihen klimafreundliche und nachhaltige Projekte mit ökologischem Nutzen finanziert.

Orientierungsleitfaden für Green Bonds

Die GBP dienen Emittenten als Leitfaden, die Transparenzanforderungen an die Mittelverwendung und die Berichterstattung zu erfüllen. Diese Kriterien sind nicht statisch, sondern orientieren sich an den Anforderungen der Mitglieder der GBP und der Social Bond Principles. Sie umfassen vier Bereiche, um Marktteilnehmern die Eigenschaften von Green Bonds zu verdeutlichen: