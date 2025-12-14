Energiekosten, Regulierung und höhere Zinsen setzen Immobilienbesitzer unter Druck. Wer Bestandsobjekte wirtschaftlich und technisch optimiert, kann die Rendite deutlich erhöhen.

Aus der CFP-Praxis Renditehebel: So lassen sich Bestandsimmobilien optimieren

Eine Bestandsimmobilie aktiv zu bewirtschaften, lohnt sich auch renditetechnisch, sagt MLP-Berater und CFP Goetz Palandt.

Welche offenen Immobilienfonds stabil durch die Krise kommen – und warum

Steigende Energiekosten, strengere Regulierung und höhere Zinsen setzen Immobilienbesitzer zunehmend unter Druck. Doch wer seine Bestandsobjekte aktiv steuert und wirtschaftlich wie technisch optimiert, kann die Rendite und damit auch den Vermögenswert deutlich erhöhen.

Immobilien bleiben das Schwergewicht im Privatvermögen der Deutschen. Laut Bundesbank entfallen bei privaten Investoren häufig 60 bis 90 Prozent des Gesamtvermögens auf Häuser und Wohnungen – ein im internationalen Vergleich außergewöhnlich hoher Anteil an illiquiden Sachwerten.

Diese Dominanz ist Chance und Risiko zugleich. Während Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente täglich handelbar und leicht diversifizierbar sind, verlangen Immobilien ein aktives Management. Wer seine Bestände einfach „laufen lässt“, verzichtet oft auf Ertragspotenzial – und riskiert damit schleichende, aber dafür umso größere Wertverluste.

Praxisbeispiel: Familie Schneider aus Nürnberg

Wie groß das Potenzial ist, zeigt ein Beispiel aus Nürnberg: Die Familie Schneider besitzt ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten, Baujahr 1975, Verkehrswert rund 1,6 Millionen Euro. Die Jahresnettomiete betrug zuletzt 64.000 Euro, also etwa 4 Prozent Bruttorendite. Die Mieten lagen im Schnitt 15 Prozent unter Marktniveau, die Heizungsanlage stammte aus den 1990er-Jahren, Energieeffizienzklasse: E. „Wir dachten, unser Haus läuft stabil“, erinnert sich Herr Schneider. „Aber erst durch die detaillierte Analyse wurde klar, wie viel Potenzial ungenutzt blieb.“

Erster Schritt: Wirtschaftliche Quick Wins

Eine kombinierte Analyse von Energieberater und einer professionellen Hausverwaltung offenbarte mehrere schnelle Hebel:

Versorger- und Versicherungsvergleich: Einsparung von rund 6.000 Euro jährlich

Staffel- beziehungsweise Indexmietverträge: Zusätzliche Einnahmen von 2.000 Euro

Neuvermietungen zu Marktmiete: Plus 2.160 Euro

Allein diese Maßnahmen steigerten den Nettoertrag um über 10.000 Euro pro Jahr – ganz ohne größere Investitionen. Dieses relativ schnell zu realisierende Potenzial wird von Vermietern jedoch oftmals unterschätzt.

Technische und energetische Optimierung – der Rendite-Turbo

Als besonders lohnend erwiesen sich die baulichen Maßnahmen. Die Schneiders ersetzten ihre Gasheizung durch eine Hybridlösung mit Wärmepumpe, tauschten 20 Fenster und dämmten die Kellerdecke. Investitionssumme: rund 70.000 Euro, abzüglich 18.000 Euro Fördermittel von KfW und BAFA – also 52.000 Euro Eigenaufwand.

Die Ergebnisse sprechen für sich:

Die Heizkosten sanken von 18.000 auf 10.000 Euro jährlich

Der Energieausweis verbesserte sich von Klasse E auf B

Der Gebäudewert stieg laut Gutachter um rund 160.000 Euro

Damit hat sich die Investition bereits nach vier Jahren amortisiert. Neben der Rendite stärkt der bessere Energieausweis auch die Zukunftssicherheit – ein wichtiger Faktor angesichts wachsender ESG-Anforderungen und steigender CO₂-Bepreisung.

Digitalisierung spart Zeit und Geld

Auch organisatorisch wurde optimiert: Rechnungen, Wartungsprotokolle und Mieterkommunikation laufen nun über eine digitale Verwaltungsplattform. Die Hausverwaltung kann Handwerkeraufträge digital vergeben, Nebenkostenabrechnungen automatisiert erstellen und Leerstände online vermarkten. Das spart rund 1.500 Euro jährlich und reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gerade für Investoren mit mehreren Objekten kann die Digitalisierung den Unterschied zwischen „passivem Besitz“ und professionellem Portfoliomanagement ausmachen.

Förderung, Finanzierung, Steuern – die finanzielle Feinabstimmung

Entscheidend war auch die kluge Kombination aus Förderung, Finanzierung und steuerlicher Gestaltung. Für die Sanierung nutzte die Familie ein KfW-Darlehen (Effizienzhaus 85) mit 3,2 Prozent Zins und zehnjähriger Zinsbindung. Zusätzlich konnten nach Paragraf 35c EStG 20 Prozent der Modernisierungskosten über drei Jahre steuerlich geltend gemacht werden.

Eine Sondertilgung von 50.000 Euro senkte den Kapitaldienst um 400 Euro monatlich. Diese zusätzliche Liquidität fließt nun in eine Instandhaltungsrücklage – ein wichtiger Puffer für künftige Maßnahmen.

Im Zuge der Modernisierung wurde auch der Versicherungsschutz angepasst. Die neue Police deckt nun neben Feuer- und Leitungswasserschäden auch Elementarschäden und Mietausfall ab – ein moderater Aufpreis mit hohem Sicherheitsnutzen. Denn Optimierung bedeutet nicht nur Kostenreduktion, sondern auch Risikovorsorge – damit der Gewinn nicht beim ersten Schaden direkt wieder verloren geht.

Immobilienoptimierung als aktives Vermögensmanagement

Was bei liquiden Vermögensverwaltungen selbstverständlich ist – regelmäßige Analyse und Anpassung – gilt auch für Immobilien. Nach den Maßnahmen stieg der Nettoertrag des vermieteten Mehrfamilienhauses auf 77.660 Euro jährlich, eine Renditesteigerung von über 20 Prozent und damit auch einhergehend mit einer Steigerung des Objektwertes auf über 1,76 Millionen Euro (laut Gutachterbewertung).

Damit zeigt sich: Bestandsoptimierung ist kein Kostenfaktor, sondern ein strategisches Investment – mit direktem Einfluss auf Cashflow, Vermögenswert und Nachhaltigkeit.

Fazit

Die wirtschaftliche und technische Optimierung von Bestandsimmobilien ist weit mehr als Instandhaltung – sie ist Teil der strategischen Vermögensplanung. Wer seine Immobilien aktiv steuert, profitiert mehrfach: durch höhere Erträge, stabile Werte, geringere Risiken und mehr finanzielle Planungssicherheit im Ruhestand. Oder, wie es ein Family-Office-Manager auf den Punkt bringt: „Nicht die Zahl der Immobilien entscheidet über den Erfolg, sondern ihre Effizienz und Zukunftsfähigkeit.“

Leider gibt es bei der Optimierung dieser wichtigen Assetklasse für private Eigentümer bislang kaum Beratungsunterstützung am Markt – obwohl die vermietete Immobilie in der Regel einen sehr dominanten Part im privaten Vermögensstrukturmix einnimmt.

Goetz Palandt | Bildquelle: MLP

Über den Autor:

Goetz Palandt ist Certified Financial Planner und seit 25 Jahren für MLP als Berater in Bayreuth tätig. Der promovierte Sportökonom begleitet seine Kundinnen und Kunden in allen Finanzfragen, etwa Vermögensanlagen und Finanzierungen, und berät Unternehmen in betriebswirtschaftlichen Belangen. Er ist zudem Dozent an der MLP Corporate University.