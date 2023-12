Wir sehen in Megaforces, darunter verstehen wir einflussreiche strukturelle Kräfte, die unserer Meinung nach die Märkte jetzt und in Zukunft beeinflussen, eine Option, um Portfolios zu steuern (siehe „Mega forces: An investment opportunity“, BlackRock). Daher denken wir über Portfoliobausteine abseits der traditionellen Anlageklassen nach: Wir halten Megaforces für eigenständige Treiber der Unternehmensgewinne, die Anlegern unabhängig von Makrozyklen Anlagechancen bieten können.

Schon heute verändern diese Megakräfte die Märkte. Nehmen wir als Beispiele die digitale Disruption und die künstliche Intelligenz (KI). Wie die nachstehende Grafik veranschaulicht, haben US-Technologiewerte im Jahr 2023 den breiten Markt hinter sich gelassen. Daran zeigt sich unserer Meinung nach, wie schnell die Märkte derart grundlegende Verschiebungen in ihren Ausblick einbeziehen.

Grafik 1: Die Megaforce KI entfaltet ihre Wirkung

Das KI-Technologieuniversum enthält sowohl Gewinner als auch Verlierer. Sofern wir die Megaforce KI bei unseren taktischen Einschätzungen berücksichtigen, kann dies dazu führen, dass wir uns bei Industrieländeraktien stärker engagieren – auch wenn der Makroausblick in den entwickelten Märkten nicht wirklich rosig ist.

KI: Revolution der Intelligenz

Fortschritte bei der Computerhardware und Innovationen im Bereich des Deep Learning brachten Ende 2022 den Wendepunkt in der KI. Wir erwarten, dass weitere Fortschritte exponentiell Innovationen hervorbringen werden.

Die Suche nach Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen und Sektoren ist jedoch nicht einfach. Der Tech-Stack (auf Deutsch: Technologie-Stapel) – also alle Technologien, die aufeinander aufbauen, um weitere Innovationen zu ermöglichen – kann hier als Wegweiser dienen, um Anlagechancen zu finden (siehe Grafik).

Grafik 2: Der KI-Technologie-Stack

Die beiden unteren Schichten (orange) umfassen die Cloud-Infrastruktur und Chips als grundlegende Bausteine. Die mittleren Schichten (gelb) beinhalten Modelle, Daten und Infrastruktur. Ganz oben (weiß) stehen Anwendungen, die sich die Innovation zunutze machen.

Wir gehen davon aus, dass wir uns aktuell irgendwo zwischen der unteren und der mittleren Schicht befinden und dass der nächste Schritt uns zur obersten Schicht führen könnte. Wir sehen, dass die gesamte Technologiebranche – angeführt von wenigen Tech-Riesen – ihren Geschäftsfokus auf KI verlagert. Damit könnten wir an der Schwelle zu einer Revolution der Intelligenz stehen.

Ihre Auswirkungen werden wohl weit über Produktivitätssteigerungen hinausgehen, die aktuell im Fokus stehen. Unsere ersten Forschungsergebnisse zeigen, dass das Gewinnwachstum kurzfristig steigt, wenn mehr Patente angemeldet werden (siehe „Digital disruption and AI“, BlackRock). Wir stellen zudem fest, dass Investoren diesen Patenten einen wachsenden ökonomischen Wert zuschreiben. Aber nicht aus allen Patenten entwickeln sich gewinnbringende Unternehmungen, und der Wert, den eine Idee in der Zukunft haben wird, ist in hohem Maße ungewiss.

Das Thema KI gewichten wir bei Industrieländeraktien auf Sicht der kommenden sechs bis zwölf Monate über. Wir erwarten weiter resiliente Gewinne im Tech-Sektor, der 2024 ein zentraler Treiber des Gewinnwachstums von US-Unternehmen sein dürfte.

Megaforces: Neue Anlagechancen in verschiedenen Sektoren

KI ist nur ein Beispiel, an dem aber deutlich wird, warum wir erwarten, dass Anleger mit Hilfe von Megaforces bessere Ergebnisse erzielen können als mit einfachen, statischen Allokationen.

Die weitreichenden Auswirkungen der Megaforces schaffen neue Anlagechancen – was die Märkte mitunter nur zögerlich einpreisen.

Der Eigenkapitaldruck bei Banken ebnet den Weg für Privatkredite und Nicht-Banken, um die entstandene Lücke bei der Kreditvergabe zu füllen – das gehört zur Zukunft des Finanzsektors (siehe „The Future of Finance“, BlackRock). Die mitunter illiquide Anlageklasse Private Credit ist jedoch nicht für jeden Anleger geeignet.

Die Bevölkerungsalterung in großen Volkswirtschaften wird deren Produktionsfähigkeit und Wachstum begrenzen – wobei das Ausmaß davon abhängt, wie gut sich die Länder an die demografische Schere anpassen.

Klimaresilienz entwickelt sich unserer Meinung nach zu einem neuen Anlagethema innerhalb des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Je größer die Klimaschäden, desto höher die Nachfrage nach Lösungen, die helfen, uns auf Klimarisiken vorzubereiten, an sie anzupassen, ihnen standzuhalten und die entstandenen Schäden zu beseitigen.

Und schließlich dürften die geopolitische Fragmentierung und der wirtschaftliche Wettbewerb zu deutlich höheren Investitionen in strategischen Sektoren wie Technologie, Energie und Verteidigung führen.

