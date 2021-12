Renditerennen 2008: Rohstoffe gehen in Führung

Neue Rekordmarke: Ein Barrel (159 Liter) der US-Rohölsorte WTI kostete gestern bis zu 112 US-Dollar. Damit setzte der Preis für das Schwarze Gold seinen Höhenflug fort. „Rohstoffe waren im ersten Quartal dieses Jahres die Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung“, erklärt Nik Bienkowski, Chef der Londoner ETF Securities. Das Unternehmen vertreibt börsennotierte Anleihen für Rohstoffindizes.Von den Produkten für einzelne Rohstoffe schnitt dabei der ETFS Physical Platinum (WKN: A0N62D) mit einem Plus von 33,3 Prozent am besten ab. Um jeweils mehr als 20 Prozent stieg der Wert der Produkte für Kupfer (WKN: A0KRJU), Aluminium (WKN: A0KRJS), Mais (WKN: A0KRJV) und Erdgas (WKN: A0KRJ3). Der marktbreite Rohstoffindex von Dow Jones - AIG legte zwischen Januar und März um 9,6 Prozent zu. Zum Vergleich: Der weltweite Aktienindex MSCI World verlor in der gleichen Zeit um 19,7 Prozent an Wert.„Doch nicht nur in der jüngsten Vergangenheit, sondern auch in fünf der letzten zehn Jahre waren Rohstoffe die Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung“, so Bienkowski weiter. „Nur in 30 Prozent der Fälle zeigten Immobilien im Vergleich aller Anlageklassen die beste Wertentwicklung.“ Bei Anleihen und Aktien waren es jeweils 10 Prozent. Hedge-Fonds, so Bienkowski, erzielten zu keinem Zeitpunkt die höchste Rendite.