Renditeziel 5 Prozent: Lieber ausschütten statt einpacken

Noch höhere laufende Erträge werfen Zinspapiere aus Schwellenländern ab. Auch in diesem Sektor existieren Fonds, die Zinserträge ausschütten und nicht thesaurieren. Meist beträgt die Ausschüttung 5 Prozent und mehr pro Jahr, da die Zinserträge in vielen Ländern deutlich über jenen etablierter Märkte liegen.Wer außer Zins und Dividende noch Mieteinnahmen erwirtschaften will, sollte sich über die Börse einen Mix aus guten offenen Immobilienfonds kaufen. 4 Prozent und mehr an Mietausschüttungen sind dabei keine Seltenheit.Fazit: Mit ausschüttenden Fonds, die in Sach-, aber auch in Geldwerte investieren, ist es durchaus möglich, aus seinem Kapitalstock solide und nachhaltig 4 bis 5 Prozent zu erwirtschaften – ohne Investmentanteile zu verkaufen oder übermäßig zu spekulieren. Aus einer 20.000 Euro-Anlage fließen so pro Jahr 800 Euro und mehr aufs Konto.Kurzfristig müssen Anleger zwar mit Schwankungen der Anteilswerte rechnen, doch die Chancen, dass zu den Ausschüttungen noch Wertsteigerungen hinzukommen, sind auf mittlere und längere Sicht gut. Gleichzeitig bleiben Anleger flexibel: Das Geld ist, obwohl in Sachwerte investiert, jederzeit zu Marktpreisen veräußerbar.: Gottfried Urban ist Vorstand der Neue Vermögen AG in Traunstein