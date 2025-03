Chrysler Building für Bruchteil des Kaufpreises verkauft

Ein Wahrzeichen New Yorks wechselt den Eigentümer: Das einst als Prestigeobjekt des österreichischen Unternehmers René Benko geltende Chrysler Building wurde nun für einen einstelligen Millionenbetrag verkauft. Dies berichtet die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf Eignerkreise in New York.

Ein-Dollar-Angebot vor der Insolvenz

Kurz vor der Insolvenzanmeldung von Signa Ende November 2023 gab es laut dem Bericht noch ein ungewöhnliches Angebot: Rosen bot an, die Anteile der Österreicher am Chrysler Building für einen symbolischen Dollar zu übernehmen. RFR stellte demnach in Aussicht, alle auf dem Gebäude lastenden Schulden zu übernehmen und Signa an möglichen zukünftigen Verkaufsgewinnen zu beteiligen.

Zu Verhandlungen über diesen Deal kam es jedoch nicht mehr, da Signa kurz darauf Insolvenz anmelden musste.