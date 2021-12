Redaktion 20.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Rentablere Anlagen erlauben FDP-Chef Lindner will die Riester-Rente weiter entwickeln

Auch die FDP bringt nun Vorschläge für die Reform des Renten-Systems ein. FDP-Chef Christian Lindner will etwa Grundsicherung und Rente zusammenzulegen. Auch an das Thema Riester-Rente will der Politiker ran.