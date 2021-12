Renten-, Aktien- und Mischfonds BMO benennt ein Dutzend F&C-Fonds um

Zwölf hierzulande registrierte Fonds erhalten ab dem 12. November neue Namen. „Wir übertragen die verbleibenden offenen Fonds auf die Marke BMO“, erklärt hierzu Mandy Mannix, Vertriebsleiterin des Fondsgeschäfts der Bank of Montreal (BMO) in der Emea-Region, wo die Marke BMO vor drei Jahren startete.

Gleichzeitig ändert sich bei einzelnen Fonds auch die Strategie: „Die Umbenennung bot auch den idealen Zeitpunkt, um die Publikumsfonds zu überprüfen. Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um sicherzustellen, dass alle unsere Fondsnamen die zugrunde liegenden Anlagestrategien am besten widerspiegeln.“

In Europa wird der F&C Real Estate Equity Long/Short-Fonds (ISIN: IE00B7V30396) nun in BMO Real Estate Equity Market Neutral-Fonds umbenannt. Damit werde der Fonds an die anderen, in diesem Jahr europaweit zugelassenen, marktneutralen Produkte des aus Kanada stammenden Asset Managers angepasst.

Und mit der Registrierung des BMO Global Equity Market Neutral V10-Fonds (ISIN: LU1706432595) wird der Global Equity Market Neutral-Fonds (LU1426840630) in Global Equity Market Neutral V6-Fonds umbenannt. Dadurch sollen die Volatilitätsmerkmale der einzelnen Fonds für die Anleger deutlich erkennbar werden.

Der international tätige Vermögensverwalter wolle es Anlegern einfacher machen, die Strategien der Fonds zu verstehen, kommentiert Vertriebsmanagerin Mannix. So werde der F&C Real Estate Securities-Fonds (ISIN: IE00B5N9RL80) in BMO European Real Estate Securities-Fonds umbenannt, um seinen Fokus auf europäische Immobilien zu betonen.