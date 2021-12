Renten-Star Raphael Kassin: Venezuela ist besser als Brasilien

DER FONDS

Sie sind für spektakuläre Wetten auf wenige Länder bekannt. Welche sind es gerade?25 Prozent des Portfolios haben wir in der Ukraine und jeweils 10 Prozent in Venezuela und den Philippinen. Wegen einiger Zuflüsse sind wir erst zu 45 Prozent investiert.Venezuela? Mutig, mutig.Das scheint nur so. Wirtschaftlich und finanziell betrachtet ist das Land in guter Form. Es wäre in der Lage, sofort alle seine Schulden zu bezahlen. Bleibt nur das politische Problem, aber das haben wir ja in vielen exotischen Märkten. Präsident Hugo Chavez versetzt Anleger zwar in Panik. Aber er ist nicht dumm und hat für das, was er sagt und tut, durchaus seine Gründe. In Venezuela bekomme ich für eine fünfjährige Anleihe über 12 Prozent, in Brasilien mit dem auch recht schwierigen Präsidenten Lula nicht einmal 6 Prozent. Das macht die Entscheidung einfach.