Vor der Spitzenrunde mit Koalition und Gewerkschaften macht BDA-Präsident Rainer Dulger Druck für eine grundlegende Rentenreform – und warnt vor einem Beitragssatz von 20 Prozent.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnt vor einer zu schnellen Rentensteigerung: Die Rentenanpassung würde allein dieses Jahr 18 Milliarden Euro kosten.

Für Mittwoch hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Arbeitgeber und Gewerkschaften zu einem gemeinsamen Reformdialog mit dem Koalitionsausschuss ins Kanzleramt eingeladen. Einen Tag vor dem Treffen fordert Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger eine Kostendämpfung bei der gesetzlichen Rentenversicherung.

Hintergrund ist die zum 1. Juli in Kraft tretende Rentenanpassung um 4,24 Prozent für mehr als 21 Millionen Rentner – laut Dulger ein Missverhältnis zur aktuellen Lohn- und Wirtschaftsentwicklung. „Bei den Rentenerhöhungen muss dringend Tempo herausgenommen werden“, fordert Dulger im Gespräch mit der Nachrichtenagentur DPA.

Die Erhöhung hat zwei Ursachen: zum einen die gute Lohnentwicklung des Vorjahres, zum anderen das erste Rentenpaket der schwarz-roten Koalition, das das Rentenniveau bis 2031 auf 48 Prozent der Durchschnittslöhne fixiert. Für die Laufzeit dieser Haltelinie wird der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel ausgesetzt – jener Mechanismus, der Rentenerhöhungen automatisch dämpft, wenn die Zahl der Rentenbeziehenden schneller steigt als die der Beitragszahlenden. Genau das ist derzeit der Fall, da zunehmend geburtenstarke Babyboomer-Jahrgänge in den Ruhestand wechseln. Für 2027 werden bereits Steigerungen von über 4,7 Prozent prognostiziert.

Rentenanpassung kostet allein dieses Jahr 18 Milliarden Euro

Dulger plädiert für die Rückkehr zum Nachhaltigkeitsfaktor, um die Ausgabendynamik zu begrenzen. Allein die diesjährige Rentenanpassung schlage mit mehr als 18 Milliarden Euro zu Buche, die nächste werde noch kostspieliger. Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung liegt derzeit bei 18,6 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens.

Eine Marke von 20 Prozent dürfe nicht erreicht werden, beteuert der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Nötig sei ein kurz- wie langfristig stabiler Beitragssatz.

GKV-Reform als Vorbild

Als Maßstab für entschlossenes Handeln verweist Dulger auf die Finanzkommission Gesundheit von Ministerin Nina Warken (CDU), die auf Basis externer Reformvorschläge einen Milliarden-Sparplan für die gesetzliche Krankenversicherung vorgelegt hatte. Vergleichbare Entschlossenheit fordert er nun für die Rentenpolitik.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission – besetzt mit Wissenschaftlern sowie Vertretern der Koalitionsfraktionen – will ihre Reformvorschläge voraussichtlich am 28. Juni vorlegen. Dulger erwartet von dem Gremium „echte Reformen“, die Kosten senken und so Wachstum und Beschäftigung stärken. Auch bei der Verwaltung der Rentenversicherung sieht er Einsparpotenzial: Hier sei „noch viel Luft nach oben.“

Höheres Rentenalter, Ende der „Rente mit 63“

Strukturell fordert Dulger eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung. Zudem spricht er sich dafür aus, die Milliarden-Subventionierung der abschlagsfreien Frühverrentung für besonders langjährig Versicherte zu beenden – solange Unternehmen gleichzeitig händeringend Fachkräfte suchten.

Für mehr Altersvorsorge-Stabilität plädiert Dulger für den Ausbau kapitalgedeckter Vorsorge und eine breitere Verankerung der betrieblichen Altersversorgung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte sich bereits für eine verpflichtende Betriebsrente für alle Arbeitnehmer ausgesprochen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) unterstützt diesen Ansatz und sprach sich in der ARD-Sendung „Arena“ für ein Drei-Säulen-Modell aus: gesetzliche Rente stärken, betriebliche Vorsorge verpflichtend machen, private Altersvorsorge ausbauen.