Rentenexperten: Den Jungen droht Altersarmut

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

„Wenn die Einsicht zu spät kommt, sind die Reserven klein und der Jammer groß“, sagt Björn Harald Krieger, Doktorand an der Uni Gießen, der im Bereich Risikomanagement und Versicherungswirtschaft tätig ist. Daher raten er und seine Kollegen, bereits im Alter von 20 plus mit dem Sparen zu beginnen.Fünf der sieben befragten Experten geben auch konkrete Empfehlungen für Ansparraten in Abhängigkeit vom Alter ab. Den unter 30-Jährigen empfehlen sie, 7,5 Prozent des Bruttogehalts beiseite zu legen. 30- bis 40-Jährige, die heute mit der Vorsorge beginnen, sollen im Schnitt 8,5 Prozent, über 40-Jährige sogar 12 Prozent ihres Gehalts sparen.