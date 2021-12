Rentenfaktoren Wie Versicherer eine lebenslange Rente errechnen

Unterstellt man in diesem stark vereinfachten Beispiel folgende Überlebenswahrscheinlichkeiten – zu 90 Prozent lebt der Kunde noch mindestens ein Jahr, zu 80 Prozent noch mindestens zwei Jahre und so weiter –, dann entspricht der Barwert der künftig erwarteten Rentenzahlungen dieser Formel. Der Barwert gibt also an, wie viel Geld der Versicherer investieren muss, um eine lebenslange Rente in Höhe eines Euros zu finanzieren. Der Kehrwert dieses Rentenbarwerts ergibt wiederum den Rentenfaktor. Wenn der Barwert dieser Rente also 25 Euro beträgt, dann entspricht der Rentenfaktor 1/25 Euro gleich 4 Cent Jahresrente pro einem Euro Guthaben