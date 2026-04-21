Nach dem BGH-Urteil zu unwirksamen Rentenfaktorklauseln reicht die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zwei neue Klagen ein – gegen die Allianz und gegen die R+V.

Allianz- und R+V-Gebäude: Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg klagt gegen die beiden Versicherer wegen mutmaßlich unfairer Rentenfaktor-Klauseln in deren Fondspolicen.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat Klage gegen die Allianz Lebensversicherung beim Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart sowie gegen die R+V Lebensversicherung beim Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main eingereicht. Gegenstand sind jeweils Klauseln zur Herabsetzung von Rentenfaktoren in fondsgebundenen Rentenversicherungen, die nach Einschätzung der Verbraucherschützer gegen das Symmetriegebot verstoßen.

Hintergrund: BGH-Urteil vom Dezember 2025

Grundlage der neuen Klagen ist das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 10. Dezember 2025 (Aktenzeichen: IV ZR 34/25). Der BGH hatte damals eine Klausel der Allianz für unwirksam erklärt, die dem Versicherer eine einseitige Absenkung des Rentenfaktors erlaubte, ohne ihn spiegelbildlich zur Wiederheraufsetzung bei verbesserten Rahmenbedingungen zu verpflichten. Eine solche asymmetrische Regelung benachteilige Versicherungsnehmer unangemessen.

Der Rentenfaktor bestimmt, welche monatliche Rentenzahlung ein Kunde pro 10.000 Euro angespartem Kapital erhält. Absenkungen können die spätere Rentenleistung erheblich verringern.

Neue Klauseln, gleiches Grundprinzip

Die nun beanstandeten Klauseln der Allianz und der R+V weichen im Wortlaut von der bereits vom BGH gekippten Regelung ab. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale verfolgen sie jedoch dasselbe Grundprinzip: Sie eröffnen den Versicherern Spielräume zur nachträglichen Absenkung der Rentenleistung, ohne sie zugleich transparent und verbindlich zur Rücknahme von Kürzungen bei verbesserten Bedingungen zu verpflichten.

Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, begründet die Klagen so: „Private Rentenversicherungen werden mit stabilen und verlässlichen Leistungen beworben. Dann müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch darauf verlassen können, dass diese Leistungsversprechen nicht nachträglich ausgehöhlt werden.“

Allianz korrigiert Verträge

Die Verbraucherzentrale sieht sich durch das Vorgehen der Allianz in ihrer Annahme bestätigt. Der Versicherer habe zunächst erklärt, dass lediglich die zwischen Juni und November 2006 abgeschlossenen Verträge von der unwirksamen Klausel erfasst seien. Inzwischen habe die Allianz aber noch mehr Verträge korrigiert – auch solche, die außerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wurden. Auch bAV-Verträge im Rahmen der Metallrente seien betroffen gewesen: Dort wurden die Kürzungen nach Informationen der Verbraucherzentrale inzwischen korrigiert.

Um herauszufinden, ob noch mehr Verträge der Allianz sowie weiterer Anbieter die vom BGH gekippte Klausel enthalten, hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nach eigenen Angaben über 160 weitere Versicherungsverträge verschiedener Anbieter auf ihre Rentenfaktorklauseln geprüft. Das Ergebnis: Ein Verstoß gegen das Symmetriegebot sei weit verbreitet.

Verbraucherzentrale fordert gesetzliche Regelung

Die Verbraucherzentrale weist zudem auf ein strukturelles Problem hin. Absenkungen von Rentenfaktoren hätten die wirtschaftliche Situation der Versicherer verbessert. Die Kosten späterer Korrekturen würden hingegen regelmäßig auf die Versichertengemeinschaft verlagert – etwa durch eine Kürzung der Überschussbeteiligung. Nauhauser fordert deshalb gesetzgeberisches Handeln: „Hier ist der Gesetzgeber gefordert, den rechtlichen Rahmen zu korrigieren, so dass die rechtswidrig erlangten Profite nicht bei den Versicherern bleiben.“

Allianz und R+V: Klageinhalt unbekannt

Und was sagen die betroffenen Versicherer dazu? „Eine in der Pressemitteilung erwähnte Klage vor dem OLG Stuttgart ist uns bislang nicht zugegangen, daher sind uns weder die Klage noch deren Inhalt bekannt,“ erklärt ein Allianz-Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen. Der Sprecher der R+V kann sich ebenfalls nicht zu der Klage äußern: Auch er hat nach eigenen Angaben erst durch die Pressemitteilung der Verbraucherzentrale davon erfahren.