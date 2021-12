Rentenfonds für jedes Zinswetter

Die Fondsgesellschaft Warburg Invest ist ab sofort mit einem neuen Rentenfonds am deutschen Markt vertreten: Der Warburg Zinstrend (WKN: A0NAU4) wird vom Vermögensverwalter Grohmann & Weinrauter (G&W) Institutional Asset Management aus Königstein im Taunus beraten. Das dreiköpfige Managerteam investiert das Fondsvermögen in Derivate auf den Bund-Future.„Je nach erwarteter Zinsentwicklung setzen wir auf steigende oder fallende Kurse am Anleihenmarkt“, erklärt G&W-Portfoliomanager Ulrich Althoff. „Damit ist der Fonds sowohl für Zeiten sinkender als auch steigender Zinsen geeignet.“ Positionen in Fremdwährungen werden vollständig gegen Kursverluste gegenüber dem Euro abgesichert.Der Ausgabeaufschlag liegt bei 3 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr bei 0,85 Prozent.