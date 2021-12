Staatsanleihen

Unternehmensanleihen mit und ohne Investmentgrade und

Emerging-Market-Bonds, also vorgenannte Anleihen in Fremdwährung.

Themen-Special Rentenfonds 1.391 Rentenfonds sind in Deutschland zugelassen. Ihr Volumen liegt bei insgesamt 151,9 Milliarden Euro. Mit den richtigen Produkten lassen sich nette und nervenschonende Renditen erzielen. >> zum Themen-Special Rentenfonds

Grundsätzlich muss man sich den Rentenmarkt in seiner gesamten heterogenen Struktur genau anschauen.Der Rentenmarkt unterteilt sich in die Bereiche:Dann wird nach Laufzeiten (oder auch die Duration) in kurz (bis drei Jahre), mittel (drei bis fünf Jahre) und lang (über fünf Jahre) unterschieden.Jedes Segment hat ein unterschiedliches Chance- und Risikoprofil. Bei langlaufenden Anleihen ist in der Regel die Rendite höher als bei kurzlaufenden Papieren, aber das Zinsänderungsrisiko ebenso.