Nach dem Ende der Nullzinsphase bieten Kurzläufer-Fonds wieder Erträge bei überschaubarem Risiko. Wir stellen die zehn besten Kurzläufer-Rentenfonds über ein Jahr vor.

Ein Vorteil der Kurzläufer ist, dass die Papiere bei weiteren Zinssenkungen einen gewissen Kapitalzuwachs aufweisen.

Viele Börsenindizes konnten sich trotz aller Störfeuer zuletzt sehr gut entwickeln. Einige haben im Laufe des Jahres sogar neue historische Hochs erreicht. Ob diese Entwicklungen tatsächlich die wirtschaftliche Stärke einiger Regionen und Unternehmen widerspiegeln, darf bezweifelt werden. Eventuell sind die Erwartungen zu hoch und die Enttäuschungen könnten in der Folge groß sein.

Gewinne mitnehmen, defensiver denken

Eine Möglichkeit für Anleger, das Portfolio etwas defensiver aufzustellen, ist, das aktuelle Niveau zu nutzen, Gewinne zu realisieren und die Verkaufserlöse zu Gunsten von Rentenfonds mit kurzlaufenden Anleihen umzuschichten.

Die Zeiten von Nullzinsen oder Negativzinsen liegen glücklicherweise hinter uns, sodass selbst die sogenannten Kurzläufer entsprechende Erträge abwerfen. Die Verzinsung ist jedenfalls höher als bei Geldmarktanlagen. Und durch die kurzen Laufzeiten sollten mögliche Kursschwankungen deutlich geringer ausfallen als das bei langlaufenden Anleihen der Fall ist.

Zinssenkungen als möglicher Kurstreiber

Ein Vorteil der Kurzläufer ist, dass die Papiere bei weiteren Zinssenkungen einen gewissen Kapitalzuwachs aufweisen, da Anleihen mit kurzer Laufzeit enger an die Zinsentwicklungen gekoppelt sind als Anleihen mit längeren Laufzeiten.

Chancen versus Risiken

Dass jedoch selbst Kurzläufer vor Turbulenzen nicht gefeit sind, konnte man 2022 erleben. Doch in relativ kurzer Zeit wurden die temporären Kursverluste aufgeholt, und viele Fonds notieren mittlerweile wieder deutlich im Plus. Risikolos sind Kurzläufer also nicht, aber wer ausreichend Zeit mitbringt, kann eine solche Phase ohne Schaden überstehen.

Wir haben uns daher in der Kategorie „Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten“ umgesehen und wollten wissen, welche zehn Fonds sich auf Jahressicht am besten geschlagen haben. Institutionelle Tranchen haben wir wie immer ausgeschlossen.

Quelle: FWW Fondsexplorer; Stand der Daten: 22. August 2025

Hier gehts zu den Ergebnissen.

Platz 10: Deka-Vario Invest TF