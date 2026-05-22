Die Rentenkommission hat sich zu den Gerüchten über ein höheres Renteneintrittsalter geäußert – und der BVK legt vier Forderungen für eine zukunftsfähige Altersvorsorge vor.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales in der Wilhelmstraße, Berlin Mitte, das die Rentenkommission der Bundesregierung betreut.

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Die Diskussion um ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren hat in Deutschland eine breite Debatte ausgelöst – obwohl die Alterssicherungskommission (ASK) der Bundesregierung entsprechende Medienberichte umgehend dementierte. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) nutzte die Debatte, um umfassende Reformen der Altersvorsorge zu fordern.

Medienberichte und Dementi

Auslöser der Debatte war ein Bericht der „Bild“-Zeitung, laut dem die Rentenkommission empfehlen soll, das Renteneintrittsalter ab 2061/62 schrittweise auf 70 Jahre anzuheben. Betroffen wären demnach alle nach 1990 Geborenen. Als Zwischenstufen seien Rente ab 68 (ab den 2040er-Jahren) und Rente ab 69 (ab den 2050er-Jahren) im Gespräch. Auch eine Absenkung des Rentenniveaus von derzeit rund 48 auf bis zu 46 Prozent soll laut Bericht diskutiert werden.

Mehrere Kommissionsmitglieder wiesen diese Darstellung gegenüber dem „Handelsblatt“ als unzutreffend zurück. CDU-Bundestagsabgeordneter Pascal Reddig, der der Kommission angehört, erklärte, es sei „nicht richtig“, was in dem Artikel stehe – die beschriebenen Punkte seien schlicht noch nicht beschlossen worden. Die Zahl 70 sowie konkrete Jahrgänge kämen in der intern diskutierten Kurzfassung nicht vor.

Rentenalter soll schrittweise steigen

Bestätigt ist hingegen ein grundsätzlicher Konsens innerhalb der Kommission, dass das Rentenalter schrittweise steigen soll – ohne bislang konkrete Werte oder Zeitpläne festzulegen. Im Hintergrund steht die Idee, das Renteneintrittsalter künftig an die Lebenserwartung zu koppeln.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hatte sich im April öffentlich dafür ausgesprochen; auch die Deutsche Bundesbank hält in ihrer Stellungnahme vom 12. März 2026 an die Kommission eine solche Kopplung nach 2031 für eine geeignete Reformoption. Der offizielle Abschlussbericht der Kommission soll am 30. Juni 2026 vorgelegt werden.

BVK: Kapitaldeckung stärken, Doppelverbeitragung abschaffen

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute bewertet die bekannt gewordenen Empfehlungen als „wichtigen Schritt zur langfristigen Stabilisierung der Alterssicherung“ und nutzte die Gelegenheit, seine bereits am 11. Mai bei der Alterssicherungskommission eingereichte Stellungnahme öffentlich zu machen.

Für die erste Säule spricht sich der BVK für vier Maßnahmen aus:

den Abbau von Frühverrentungsanreizen,

eine moderat steigende Lebensarbeitszeit im Einklang mit der Lebenserwartung,

eine auf Inflationsausgleich beschränkte Rentenanpassung sowie

versicherungsmathematisch realistische Zu- und Abschläge beim Renteneintritt.

Kern der BVK-Forderungen ist jedoch die Stärkung der zweiten und dritten Säule. „Die gesetzliche Rente allein wird künftig nicht ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu sichern“, sagte BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Es braucht eine stärkere Verzahnung aller drei Säulen – mit einem klaren Bekenntnis zur kapitalgedeckten Vorsorge.“

Die am 27. März 2026 vom Bundestag beschlossene Stärkung der privaten Altersvorsorge begrüßt der BVK grundsätzlich, kritisiert aber die geplante Einrichtung eines Staatsfonds sowie die Möglichkeit zum beratungslosen Abschluss von Vorsorgeprodukten.

Bei der betrieblichen Altersvorsorge fordert der Verband eine gezieltere Förderung von Geringverdienern, eine teilweise Enthaftung von Arbeitgebern sowie die vollständige Abschaffung der Doppelverbeitragung in der gesetzlichen Krankenversicherung. „Eine nachhaltige Altersvorsorgepolitik muss strukturelle und langfristig tragfähige Antworten liefern“, so Heinz.