Die Vorschläge der Alterssicherungskommission kursieren bereits im Wortlaut. Für die Finanzbranche steckt in den 33 Punkten eine wegweisende Botschaft.

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hat Reformvorschläge für die gesetzliche Rente erarbeitet.

Eigentlich sollte es erst am Dienstag soweit sein. Dann will die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission (ASK) ihren Abschlussbericht offiziell an Bundeskanzler Friedrich Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas übergeben. Doch die 33 Empfehlungen des Gremiums sind bereits im Vorfeld im Umlauf. Das Handelsblatt zitiert sie im Wortlaut.

Die Vorschläge bringen wichtige Neuerungen unter anderem auch für die Finanzbranche mit sich.

Kapitalmarkt als neue Säule der gesetzlichen Rente

Das Herzstück der Vorschläge aus dieser Warte ist die Empfehlung 28: Die Kommission empfiehlt, eine obligatorische kapitalgedeckte Komponente innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung einzuführen – eine sogenannte gesetzliche Kapitalrente.

Konkret sollen individuelle Kapitalkonten für alle Beitragszahler eingerichtet werden, gespeist aus einem zusätzlichen Beitragssatz von 2 Prozentpunkten, der paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen wird. Die Anlage soll nach schwedischem Vorbild zentral organisiert und am Kapitalmarkt investiert werden.

Der Vorschlag markiert eine Zäsur – denn die gesetzliche Rente fußt seit ihrer Einrichtung auf dem Umlageprinzip: Die Beiträge der heute Erwerbstätigen finanzieren die Renten der heutigen Rentner. Eine staatlich organisierte Kapitaldeckung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung wäre ein Systembruch. Ausdrücklich hält die Kommission fest, dass die Kapitalrente dazu beitragen soll, das Rentenniveau in der ersten Säule „längerfristig“ und „wieder spürbar“ zu erhöhen.

Als Vorbild sollen Länder dienen, in denen kapitalgedeckte Elemente laut Kommission bereits heute „breite Akzeptanz“ genießen. Explizit erwähnt wird Schweden: „Die Beiträge sollen nach schwedischem Vorbild zentral verwaltet und am Kapitalmarkt angelegt werden“, heißt es in den Vorschlägen.

Auch die private Altersvorsorge soll kapitalmarktorientierter werden

Die Stoßrichtung deckt sich mit der kürzlich beschlossenen Reform der privaten Altersvorsorge und der noch laufenden Debatte um deren Ausgestaltung: Auch das Altersvorsorgedepot, das die Koalition parallel plant, setzt auf Kapitalmarktrenditen statt auf die renditeschwache Riester-Logik der Vergangenheit. Die Rentenkommission verstärkt diesen Trend nun mit ihrem Votum für die gesetzliche Kapitalrente – und schafft damit Rückenwind für die gesamte Branche.

Für Fondgesellschaften, Vermögensverwalter und Anbieter von Altersvorsorgeprodukten bedeutet das: Das Thema Kapitalanlage rückt noch weiter ins Zentrum der Rentendebatte – nicht mehr nur als Ergänzung, sondern als direkter Bestandteil des staatlichen Systems.

Als möglicher Verwalter einer künftigen Kapitalkomponente könnte der Kenfo ins Gespräch kommen — Deutschlands erster Staatsfonds, der die Mittel für die Entsorgung von Atommüll verwaltet. Der Fonds war bereits im Zuge der Reform der privaten Altersvorsorge als potenzielle Instanz für ein staatliches Standardprodukt diskutiert worden.

Die Kommissionsempfehlungen nennen den Kenfo nicht, Empfehlung 28 spricht lediglich von einer zentralen Verwaltung nach schwedischem Vorbild. Wer das Mandat übernehmen soll, bleibt damit vorerst offen.

Was die Kommission noch empfiehlt

Jenseits der Kapitalrente enthält das Paket weitere Empfehlungen, die für das staatliche deutsche Rentensystem richtungsweisend wirken sollen. So soll das Renteneintrittsalter nach 2031 schrittweise an die Lebenserwartung gekoppelt werden – im Verhältnis zwei zu eins zwischen Erwerbs- und Rentenphase. Konkret würde das bis 2041 eine Anhebung von 67 auf 67,5 Jahre bedeuten.

Auch soll die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte – bekannt als „Rente mit 63“ – abgeschafft werden. Stattdessen soll die Altersgrenze für die Rente für langjährig Versicherte zunächst „zeitnah“ von 63 auf 64 Jahre steigen und anschließend parallel zur Regelaltersgrenze wachsen.

Der Nachhaltigkeitsfaktor, der die Rentenentwicklung an demografische Veränderungen koppelt und der derzeit bis 2031 ausgesetzt ist, soll wieder aktiviert und leicht verschärft werden. Damit sollen die Lasten des demografischen Wandels gleichmäßiger zwischen Rentnern und Beitragszahlern verteilt werden.

Den Versichertenkreis will die Kommission deutlich ausweiten. Neu in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden sollen künftig: alle neu selbstständig Tätigen ohne eigene Pflichtversicherung, Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete sowie Vorstände von Aktiengesellschaften.

Beamte hingegen sollen nicht integriert werden. Stattdessen empfiehlt die Kommission, Reformen der GRV „wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung zu übertragen“ und Pensionen stärker an das gesetzliche Rentenniveau anzugleichen.

Minijobs sollen ihren steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Sonderstatus vollständig verlieren. Eine Ausnahmeregelung soll künftig nur noch für Schülerinnen und Schüler gelten.

Betriebliche und private Vorsorge im Blick

Auch die zweite und dritte Säule der Altersvorsorge adressiert die Kommission. Die betriebliche Altersversorgung soll durch Bürokratieabbau, bessere Übertragbarkeit von bAV-Verträgen und eine stärkere Förderung von Geringverdienern ausgebaut werden. Dazu soll noch in diesem Jahr ein Sozialpartner-Dialog konkrete Maßnahmen erarbeiten. Die private geförderte Altersvorsorge soll engmaschig überwacht werden – mit Blick auf Verbreitung, Kosten, Renditechancen und Verteilungswirkungen.

Alles oder nichts

Laut Informationen des „Handelsblatts“ möchte die Kommission ihre 33 Empfehlungen als „Gesamtkonzept“ verstanden wissen – und nicht als „Buffet“, aus dem Politiker einzelne Punkte nach Belieben herausgreifen könnten. Demnach wurden auch nicht alle Empfehlungen durchweg einstimmig verabschiedet. Durchschnittlich hätten jedoch in der Regel mehr als 70 Prozent der Mitglieder den Punkten jeweils zugestimmt.

Die Vorschläge der Rentenkommission sollen in ein umfassendes Reformpaket zu Einkommensteuer, Rente und Arbeitsmarkt einfließen, das die Bundesregierung noch vor der Sommerpause veröffentlichen will. Dort drängt nun die Zeit: Der letzte Tag der aktuellen Sitzungswochen ist der 10. Juli. Das heißt: Die nun angebrochenen zwei Wochen zur Abstimmung eines großen Reformvorhabens werden sportlich.