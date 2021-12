Rentenlaufzeitfonds Attraktive Rendite mit begrenztem Risiko

Alain Krief, Fondsmanager und Head of Fixed Income bei ODDO BHF Asset Management erklärt: „Bei anhaltend niedrigen Zinsen sind hoch rentierende spekulative Anleihen zurzeit sehr gefragt; diesen Trend bestätigen sowohl unsere Umfragen bei den Anlegern als auch die Tatsache, dass unsere Fonds verstärkt in diese Strategie investieren.“ In diesem Umfeld verzeichnete der Vorgängerfonds Oddo Haut Rendement 2023, der 2016 aufgelegt wurde und bis zum 12. Januar 2018 zeichenbar war, ein Rekordvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.

ODDO BHF Haut Rendement 2025 (ISIN: FR0013300704) investiert in Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+, wobei der Anteil von Titeln mit einem Rating von CCC+ auf 10 Prozent beschränkt ist. Der Fonds ist bereits in Frankreich aufgelegt und zugelassen. Zurzeit ist das Portfolio zu mehr als 70 Prozent in B-Anleihen investiert, deren Laufzeiten überwiegend zwischen 2021 und 2025 enden. Neben Anleihen von europäischen Emittenten investiert der Fonds zur Diversifizierung auch in US-Papiere. Die Titelauswahl durch die Fondsmanager erfolgt in Zusammenarbeit mit einem achtköpfigen Analystenteam auf der Basis eines stringenten Investmentprozesses und eingehender Fundamentalanalysen.

ODDO BHF Asset Management war einer der ersten Anbieter im Bereich Entwicklung und Verwaltung von Rentenlaufzeitfonds und verfügt über langjährige Erfahrung. Der erste Fonds dieser Art wurde 2009 mit einer Laufzeit von vier Jahren aufgelegt. Derzeit verwaltet ODDO BHF Asset Management in dieser Anlageklasse ein Volumen von mehr als 1,8 Milliarden Euro**.

Die Anteile des Fonds können bis 31. Januar 2019 gezeichnet werden.

* Dieser Wert stellt die während der Laufzeit des Fonds vom 12.01.2018 bis 31.12.2025 in den Anteilsklassen CREUR und DR-EUR angestrebte Rendite dar, die nicht garantiert wird.