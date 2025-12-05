Der Bundestag hat das umstrittene Rentenpaket mit knapper Kanzlermehrheit beschlossen. Fidelity und BVK haben das bereits kommentiert.

Pressekonferenz im Kanzleramt nach Koalitionsausschuss: CSU-Chef Markus Söder, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesminister der Finanzen Lars Klingbeil (SPD) (von links). Nun hat der Bundestag das umstrittene Rentenpaket mit knapper Kanzlermehrheit beschlossen.

Der Bundestag hat am Freitag das Rentenpaket der Bundesregierung verabschiedet. Bei der namentlichen Abstimmung stimmten 319 Abgeordnete für die Gesetzesvorhaben, 225 votierten mit Nein, 53 Abgeordnete enthielten sich. Damit erreichte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die geforderte Kanzlermehrheit von mindestens 316 Stimmen knapp. Die Koalition aus Union und SPD verfügt über insgesamt 328 Sitze im Bundestag.

Das Paket sieht vor, das Rentenniveau von 48 Prozent bis 2031 zu stabilisieren. Ohne diese Haltelinie würde das Verhältnis der Rente zum Durchschnittsverdienst sinken, da die Zahl der Rentner durch den demografischen Wandel steigt, während die Zahl der Beitragszahler abnimmt. Zusätzlich enthält das Paket die Erweiterung der Mütterrente, Verbesserungen bei der betrieblichen Altersversorgung und die Aktivrente für arbeitende Rentner.

Interne Spannungen in der Union

Die Abstimmung verlief nicht ohne Konflikte innerhalb der Koalition. Pascal Reddig, Vorsitzender der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, kündigte in seiner Rede an, gegen das Paket zu stimmen. Der Gesetzentwurf gehe gegen seine fundamentalen Überzeugungen und gegen Generationengerechtigkeit. Wie viele weitere Abgeordnete der Jungen Gruppe mit Nein stimmten, ließ er offen.

Die Linksfraktion enthielt sich bei der Abstimmung, um zu verhindern, dass das Rentenniveau sinkt. Ohne diese Enthaltung wäre die Kanzlermehrheit für die Koalition schwieriger zu erreichen gewesen. Beobachter gehen davon aus, dass Bundeskanzler Merz im kommenden Jahr ein Konzept für eine grundlegende Rentenstrukturreform vorlegen muss, um Konflikte mit den jungen Abgeordneten zu vermeiden.

BVK: Staatsfonds vermeiden, Riester reformieren

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute äußerte sich ambivalent zum verabschiedeten Rentenpaket. BVK-Präsident Michael H. Heinz betonte, man sei froh, dass die Hängepartie vorbei sei und es neue Impulse in der Rentenpolitik gebe. Positiv bewertete er die Anerkennung der Bedeutung der privaten Altersvorsorge und des Kapitalmarkts sowie die geplante Weiterentwicklung der betrieblichen Altersversorgung mit zusätzlichen Anreizen für Geringverdienende und kleine und mittlere Unternehmen.

Der Verband fordert jedoch, bei der langfristigen Stabilisierung des Rentensystems konsequent auf private, marktwirtschaftliche Lösungen statt auf einen Staatsfonds zu setzen. Die Bundesregierung solle den Referentenentwurf zur Stärkung der privaten Altersvorsorge kurzfristig mit ausreichend Zeit für Stellungnahmen vorlegen. Zentral bleibt für den BVK die unbürokratische Reform der Riester-Rente mit erweitertem Adressatenkreis, besseren Renditechancen und verlässlichen Rahmenbedingungen.

Fidelity kritisiert fehlenden Reformwillen

Deutlich kritischer äußerte sich Christof Quiring, Leiter betriebliche Vorsorgelösungen bei Fidelity International. Der Beschluss zeige den fehlenden Reformwillen der Bundesregierung und bürde den Rentenbeitrags- und Steuerzahlern einseitig hohe Lasten auf. Die Hoffnung liege nun auf der Rentenkommission, die schnell echte Reformvorschläge vorlegen müsse.

Quiring fordert mutige Reformen in allen drei Säulen der Altersvorsorge: In der ersten Säule den Wegfall der teuren Haltelinie, die laut einer Studie des Wirtschaftsweisen Martin Werding den Staatszuschuss in die Rentenkasse bis 2040 auf knapp 200 Milliarden Euro ansteigen lasse. In der zweiten Säule fordert er eine stärkere Nutzung der betrieblichen Altersversorgung mit Auto-Enrolment nach britischem Vorbild, den Wegfall teurer Garantien und bessere Portabilität von Betriebsrentenansprüchen. Für die dritte Säule verlangt er die Umsetzung des im Koalitionsvertrag genannten Altersvorsorge-Depots.

Die geplante Frühstart-Rente begrüßt Quiring grundsätzlich, sieht sie aber nicht als Allheilmittel. Sie müsse Teil einer größeren Kontenlösung für Altersvorsorge wie in Großbritannien oder Schweden sein. „Wir haben in der deutschen Rentenpolitik kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem“, so Quiring. Der Wirtschaftsstandort Deutschland und der Wohlstand der nächsten Generation seien gefährdet, wenn nicht mehr Anreize geschaffen würden, eigenverantwortlich vorzusorgen und langfristig Vermögen aufzubauen.

BVK kritisierte Anfang der Woche „Schlingerkurs“

Bereits Ende vergangener Woche hatte sich der BVK zu den Beschlüssen des Koalitionsausschusses vom 29. November geäußert. Damals hatte die Koalition unter anderem ein Aktienpaket aus Bundesbeteiligungen im Wert von zehn Milliarden Euro angekündigt. Mit den Dividenden dieses Aktienpakets soll künftig die private Altersvorsorge der jungen Generation unterstützt werden. Bundeskanzler Merz nannte dabei konkret Beteiligungen an der Deutschen Telekom, der Deutschen Post und der Commerzbank.

„Die Koalition fährt einen etwas orientierungslosen Schlingerkurs“, sagte BVK-Präsident Heinz damals. Einerseits wolle die Koalition die private Altersvorsorge stärken, andererseits ein womöglich staatlich verwaltetes Standardprodukt einführen, das vermutlich ohne Beratung vertrieben werden solle. „Das lehnen wir grundsätzlich ab.“

AfW: Aktienpaket zu gering, Konzept unklar

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung sah zu den Koalitionsbeschlüssen erheblichen politischen Klärungsbedarf. „Wer eine Kommission mit der Erarbeitung eines gesamtstrategischen Lösungsansatzes beauftragt, sollte keine gesetzlichen Vorfestlegungen treffen, die spätere Ergebnisse einschränken oder gar konterkarieren“, warnte Geschäftsführender Vorstand Norman Wirth.

Besonders kritisch bewertete der AfW das angekündigte Aktienpaket. Bei einer Dividendenrendite von etwa drei Prozent würden die zehn Milliarden Euro lediglich rund 300 Millionen Euro pro Jahr abwerfen. „Das ist weder nachhaltig planbar noch geeignet, eine breite Stärkung der privaten Vorsorge abzusichern“, so der Verband. Ein klarer Zusammenhang zwischen Förderziel und Finanzierungsmechanismus fehle vollständig. Zudem bleibe offen: Soll das Geld die Frühstart-Rente finanzieren? Handelt es sich um ein neues Förderinstrument? Und was versteht die Bundesregierung überhaupt unter der „jungen Generation“?

Die im Entwurf erwähnte mögliche Einführung eines Standardprodukts für die private Vorsorge sah der AfW ebenfalls kritisch. „Ein staatlich definiertes Einheitsprodukt mit politischen Vorgaben wird den unterschiedlichen Lebenssituationen nicht gerecht“, kommentierte Wirth. Ohne unabhängige Beratung bleibe die tatsächliche Vorsorgewirkung gering.

„Zeit, aber keine Zukunft“

Auch Branchenexperten gingen kritisch mit den Reformplänen ins Gericht. „Das Rentenversprechen der Politik bleibt eine teure Illusion. Die 48-Prozent-Garantie kauft Zeit, aber keine Zukunft“, sagte Alexander Siegmund, Geschäftsführer des bAV-Dienstleisters KPM Pensions & Benefits. Man sichere alte Strukturen mit Steuermilliarden, statt endlich umzubauen. Noch schärfer formulierte es Matthias Wolf, Chef der Finanzvermittlung Goldpfad: „Statt ehrlich zu reformieren, packen wir weitere 120 Milliarden Euro obendrauf und hoffen, dass das System irgendwie durchhält.“

Kontroverse um Riester-Reform

Die Forderung des BVK nach einer Wiederbelebung der Riester-Rente stößt in der Branche indes auf Widerspruch. Der Branchenexperte Stephan von Heymann kritisierte in seinem Blog, die Versicherungswirtschaft habe fast zwei Jahrzehnte Zeit gehabt, größere Renditechancen zu ermöglichen, und sei letztlich an den eigenen Strukturen gescheitert.

Die Renditen seien nicht primär an der Garantie gescheitert, sondern an der massiven Kostenbelastung durch Verwaltung, Vertrieb und komplexe Produktstrukturen. „Solange diese Kostenarchitektur unangetastet bleibt, würden auch weniger garantielastige Produkte kaum spürbar höhere Erträge erzielen“, so von Heymann.

Rentenkommission mit umfangreichem Prüfauftrag

Die Koalition einigte sich auf die Einsetzung einer Rentenkommission noch im Dezember 2025. Das 13-köpfige Gremium soll bis Ende Juni 2026 Vorschläge für eine umfassende Reform der Alterssicherung vorlegen.

Der Prüfauftrag umfasst mehr als 20 Einzelpunkte, darunter die Prüfung einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hinaus, neue Kenngrößen für das Versorgungsniveau, eine mögliche Kopplung der Rente an die Inflation statt an die Lohnentwicklung sowie die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsfaktors. Die Kommission soll alle drei Säulen der Alterssicherung betrachten.