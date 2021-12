Rentenpolice mit Glitzer-Rendite

Die Versicherungstochter der Société Générale, Inora Life, bietet eine neue zertifikategebundene Rentenversicherung gegen einen Einmalbeitrag von mindestens 5.000 Euro an. Basis für die Tarife Diamant 8 und Diamant Plus 8 sind Zertifikate, die auf einen Korb aus 24 internationalen Aktien setzen.



Der Jahreswert der Zertifikate errechnet sich aus der durchschnittlichen Wertentwicklung der Titel, wobei die Entwicklung der beiden besten Aktienwerte in den ersten sechs Jahren mit mindestens 150 Prozent und nach den sechs Jahren mit mindestens 100 Prozent festgehalten wird.



Für die Auszahlung beider Zertifikate nach zwölf Jahren ist der höchste Korbwert relevant. Beim einfachen Tarif gibt es eine 125-prozentige Kapitalgarantie, beim Plus-Tarif sind es nur 90 Prozent. Dafür sorgt in der Plus-Variante ein Hebel von 1,5 auf den höchsten Korbwert für mehr Renditechancen.



Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 30.Dezember.