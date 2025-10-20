Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

DAS INVESTMENT: Herr Krahnenfeld, Deutschland steht vor der größten Reform der privaten Altersvorsorge seit vielen Jahren – Frühstartrente, Altersvorsorgedepot, Generationenkapital. Wo sehen Sie als Mitglied des BVI-Arbeitsgremiums Altersvorsorge die größten Chancen?

David Krahnenfeld: Der kürzlich vorgestellte Koalitionsbeschluss zeigt: Bei der Reform der privaten Altersvorsorge kommt Bewegung hinein. Entscheidend wird sein, wie weit die Bundesregierung geht und wie tiefgreifend die Maßnahmen am Ende ausfallen.

Die Riester-Reform soll noch in diesem Jahr auf Basis des Referentenentwurfs zum Altersvorsorgedepot ins Kabinett gehen, der Kabinettsbeschluss ist ausdrücklich für 2025 vorgesehen. Heißt: Das Altersvorsorgedepot soll kommen. Damit wäre erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine staatlich geförderte private Altersvorsorge (pAV) ohne Garantien möglich. Die pAV-Reform muss jetzt zügig umgesetzt werden.

Der erste Gesetzentwurf betrifft aber die sogenannte Aktivrente. Ab dem 1. Januar 2026 können Rentner nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen, solange sie weiterhin sozialversicherungspflichtig beschäftigt bleiben. Ein guter Start?

Krahnenfeld: Mit der Aktivrente will die Bundesregierung die Erwerbsquote erhöhen und Mehrarbeit fördern, um einem drohenden Fachkräftemangel zu begegnen. Die Aktivrente kann helfen, die Beschäftigung auch jenseits des Rentenalters zu fördern. Sie ist aber kein Ersatz für notwendige Maßnahmen wie beispielsweise einer besseren Qualifikation und Weiterbildung aller Erwerbspersonen oder dem Ausbau der Kinderbetreuung.

Bei der Frühstartrente ist noch vieles unklar. Die FAZ schreibt schon von einer „Fehlstartrente“, weil sie später als angekündigt kommt und ein Bürokratiemonster werden könnte. Wie blicken Sie darauf?

Krahnenfeld: Die Lösung muss einfach sein, es darf nicht kompliziert werden. Wir haben ja schon bei der Riester-Rente gesehen, dass das nicht zwingend kundenfreundlich war. Viele Verträge liegen brach und erhalten keine Zuzahlung mehr. Was die Beantragung angeht, muss es unkompliziert sein.

Im Koalitionsvertrag steht zur Frühstartrente, dass jedes schulpflichtige Kind zwischen sechs und 18 Jahren mit zehn Euro monatlich vom Staat gefördert werden soll – in Kapitalmarktprodukte wie Investmentfonds oder ETFs. Doch viele Fragen sind offen: Was passiert, wenn ich das 18. Lebensjahr erreicht habe? Gibt es eine Möglichkeit der Überführung in ein förderungsfähiges Altersvorsorgedepot? Wie sehen die Zuzahlungen aus? Wie erreiche ich überhaupt jedes Kind?

Der Grundgedanke, früh mit dem Vermögensaufbau am Kapitalmarkt zu beginnen, ist richtig. Aber ganz generell haben wir in Deutschland kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wenn wir über Reformen reden, muss es ein großer Wurf sein und nicht nur kleine Ansätze.

Von der nationalen Finanzbildungsstrategie, die 2023 auf den Weg gebracht wurde, ist seit dem Regierungswechsel nichts mehr zu hören.

Krahnenfeld: Ja, leider. Denn die finanzielle Bildung ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Indem man sich frühzeitig mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzt, erreicht man vielleicht auch Familien, die bisher überhaupt keinen Zugang dazu hatten. Deshalb nochmal: Es darf nicht komplex sein, sonst wird es ein Bürokratiemonster.

Die EU-Kommission fordert jetzt einfache Spar- und Investmentkonten für alle Europäer. Länder wie Frankreich, Italien und Schweden haben bereits solche Modelle, Polen zieht 2026 nach. Was kann Deutschland da lernen?

Krahnenfeld: Polen ist ein gutes Beispiel. Dort soll Mitte 2026 das persönliche Investmentkonto OKI kommen, es wird gerade technisch implementiert: Es ist ein persönliches Anlagekonto, auf dem Bürger bis zu 100.000 Zloty – also etwa 23.000 Euro – steuerfrei in Aktien, ETFs, Anleihen, Fonds und Bankeinlagen investieren können. Das ist ein richtiger Ansatz. Die Franzosen gehen einen ähnlichen Weg. In Schweden haben wir eine echte Aktienrente, wo 2,5 Prozent des sozialversicherungspflichtigen Einkommens in den Aktienmarkt investiert wird.

Wir sehen also um uns herum, dass viele Länder sehr viel stärker den Kapitalmarkt in der privaten Altersvorsorge einbeziehen. Das muss in Deutschland konsequent vorangetrieben werden. Warum? Wir stoßen an die Grenzen des umlagefinanzierten Systems. Wir bezuschussen dieses aus dem Bundeshaushalt jedes Jahr mit 120 Milliarden Euro. Der Generationenvertrag ist so nicht mehr aufrechtzuerhalten – wir haben immer weniger Beitragszahler, alle werden älter.

Wenn wir es nur mal in Deutschland sehen: Der Dax hat seit Auflage 8 Prozent per annum gemacht, aber weniger als 20 Prozent der Deutschen partizipieren davon. Der Gesetzesentwurf der alten Ampelregierung zum Altersvorsorgedepot war der richtige Weg. Den sollte man aus der Schublade holen und wieder einbringen.

Die Riester-Rente hat viel Vertrauen bei den Deutschen gekostet. Sie soll wohl reformiert und könnte ins neue Altersvorsorgedepot überführt werden. Wie sollte dies aus Ihrer Sicht aussehen?

Krahnenfeld: Wenn wir über eine wirkliche Reform der Altersvorsorge reden – die Frühstartrente ist ja nur ein kleiner Baustein –, muss es ab dem 18. Lebensjahr möglich sein, ein Anschlussdepot zu betreiben. Und es muss eine Reform der Riester-Rente damit einhergehen.

Ein Vorteil wäre schon, wenn man die Garantien absenken würde. Die Garantieverpflichtungen, die Riester mit sich bringt, sind ja mit ein Grund gewesen, warum viele Verträge brachliegen. In der Niedrigzinsphase hatten wir so hohe Garantien, die erbracht werden mussten. Das wäre eine erste Maßnahme: Reform der Riester-Rente, Absenkung der Garantien, Transparenz bei der Kostenstruktur und bei der Handhabung – es darf nicht komplex sein.

Sie sind Vertriebschef bei Ampega, das verwaltete Vermögen liegt bei 190 Milliarden Euro. Mit dem ausschüttenden Rendite Rentenfonds (ISIN: DE0008481052) bietet Ampega seit 1970 einen Klassiker an. Wie bereiten Sie sich auf die neue Welt der Altersvorsorge vor?

Krahnenfeld: Die angesprochenen 190 Milliarden Euro Assets under Management verwalten wir für den gesamten Talanx-Konzern. Wir haben eine hohe Expertise im Bereich Anleihen und Fixed Income – wir sind ein Asset Manager im Versicherungskonzern, deshalb ist das Thema Altersvorsorge für uns gesellschaftlich wichtig, es betrifft uns alle.

Wir setzen uns stark dafür ein, dass die kapitalgedeckte Säule an Bedeutung gewinnt. Mit unseren Produkten sind wir gut aufgestellt – sowohl auf der Rentenseite mit dem von Ihnen erwähnten Rendite Rentenfonds mit 55 Jahren Track Record, insbesondere für Ruhestandsplanung und Entnahmepläne.

Aber auch für den Vermögensaufbau ist es aus meiner Sicht unerlässlich, in Aktien und renditeträchtige Produkte zu gehen. Wir sind auf der Produktseite gut aufgestellt und werden startklar sein, wenn das förderungsfähige Altersvorsorgedepot kommt.

Ampega betont stark das Thema Nachhaltigkeit: Artikel-8-plus-Fonds, CO2-Reduktionsziele. Ist ESG in der Altersvorsorge wirklich ein Mehrwert für Kunden oder eher regulatorische Pflicht?

Krahnenfeld: Im öffentlichen Diskurs merken wir, dass es seit einigen Jahren eine Öffnung bei Nachhaltigkeitsthemen gibt – zum Beispiel beim Thema Rüstung, wo man vor fünf Jahren noch gedacht hätte, das gehört da nicht hin.

Wir bleiben unserem Ansatz treu. Wir können in unseren Produkten nachweisen, beispielsweise beim Terrassisi Aktienfonds (ISIN: DE0009847343), dass ein nachhaltig dezidierter Ansatz nicht zulasten der Rendite geht. Im Gegenteil: Es kann sogar eine deutliche Outperformance erzielt werden.

Wenn der Anleger sagt, ihm ist Nachhaltigkeit wichtig, dann bieten wir mit unseren Produkten einen echten Mehrwert. Aber selbst wenn ein Anleger sagt „Nachhaltigkeit ist mir nicht wichtig“, überzeugen wir über die Performance im Terrassisi Aktienfonds. Die Empirie zeigt mittlerweile: Nachhaltiges Investieren geht nicht automatisch zulasten der Rendite.

Das neue Altersvorsorgedepot soll kostengünstiger werden, ETFs boomen. Wie positionieren Sie sich als aktiver Manager in diesem Umfeld?

Krahnenfeld: Wir haben institutionelle Tranchen aufgelegt, genau aus diesem Grund. Wir sehen die Passivierung des Geschäfts, das Thema Kostenführerschaft. Als aktives Haus bieten wir institutionelle, günstige Tranchen an – beim Rendite Rentenfonds jetzt mit 0,42 Prozent, beim Terrassisi mit 0,55 Prozent.

Außerdem befassen wir uns gerade stark mit dem Thema aktive ETFs, weil wir eine verstärkte Nachfrage sehen. Es geht darum einen stärkeren Solutions-Ansatz zu fahren - wenn es den Bedarf gibt, den auch abdecken zu können.

Wenn Sie fünf Jahre in die Zukunft schauen: Wie wird die Altersvorsorgelandschaft in Deutschland aussehen?

Krahnenfeld: Ich hoffe, dass wir als gesamte Finanzbranche einen Beitrag dazu leisten können, dass die finanzielle Bildung weiter an Bedeutung gewinnt. Viel mehr Deutsche müssen ein Bewusstsein für finanzielle Bildung bekommen. Da sehe ich uns alle in der Verantwortung.

Die Zahlen der Deutschen Bundesbank zeigen: Das Geldvermögen der Deutschen beträgt fast 9 Billionen Euro, davon liegen immer noch 2 Billionen Euro auf Sichteinlagen. Mein Wunsch für die nächsten fünf Jahre: Gemeinsam daran arbeiten, die kapitalgedeckte Säule sehr viel stärker in den Fokus zu rücken.

Was die Polen jetzt mit ihrem Investmentkonto machen, ist ein richtig guter Ansatz – das könnte Deutschland als Vorbild dienen. Oder der jetzt vom Koalitionsausschuss gefasste Beschluss, noch in diesem Jahr den Gesetzesentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge mit dem Altersvorsorgedepot auf den Weg zu bringen. Dann sind wir einen großen Schritt weiter.

Über David Krahnenfeld und Ampega

David Krahnenfeld (Jahrgang 1982) ist seit 2012 bei Ampega tätig und verantwortet als Leiter Wholesale & Produktmarketing den Vertrieb für Finanzvertriebe, Pools und fondsgebundene Versicherungen. Der Betriebswirt (M.A.) ist in ganz Deutschland unterwegs und gilt als profunder Kenner des Wholesale- und Private-Label-Fondsvertriebs. Er ist Mitglied im Ausschuss Altersvorsorge des BVI.

Ampega Investment GmbH ist das Asset Management der Talanx-Gruppe (HDI) und verwaltet rund 190 Milliarden Euro für Versicherungen, Pensionseinrichtungen und institutionelle Investoren. Mit 461 Mitarbeitenden betreut das Unternehmen 85 Publikumsfonds und 87 Spezialfonds.