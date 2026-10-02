46 Wissenschaftler fordern die Bundesregierung auf, alle 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission vollständig umzusetzen – vor allem zur abschlagsfreien Rente mit 63 Jahren.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas: Als der Koalitionsausschuss am 2. Juli angekündigt hat, alle 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission umzusetzen, sprachen beide von einem „Gesamtkunstwerk“.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile: Auf diese Formel lässt sich ein Appell bringen, mit dem sich 46 Wissenschaftler an die Bundesregierung wenden. Unter dem Titel „Rentenreform: Nur das ganze Paket entfaltet die notwendige Wirkung!“ fordern sie, die 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission vollständig umzusetzen, während Union und SPD noch über Ausnahmen verhandeln. Zuerst hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet, inzwischen hat „Focus Online“ die vollständige Unterzeichnerliste veröffentlicht.

Auf der Liste stehen unter anderem die Mitglieder des Sachverständigenrats Monika Schnitzer, Gabriel Felbermayr und Martin Werding sowie die früheren Ratsvorsitzenden Lars Feld und Christoph M. Schmidt. Dazu kommen die Institutschefs Clemens Fuest (Ifo), Michael Hüther (IW), Reint Gropp (IWH), Moritz Schularick (Kiel Institut) und Nicola Fuchs-Schündeln (WZB). Ebenfalls unterzeichnet haben Axel Börsch-Supan, Bert Rürup und Franz Ruland, der frühere Geschäftsführer des Verbands Deutscher Rentenversicherungsträger.

Kommission verteidigt eigenes Werk

Bemerkenswert ist, wer hinter dem Aufruf steht. Initiiert haben ihn laut „Focus Online“ Schnitzer, ESMT-Präsident Jörg Rocholl, Werding und die Sozialrechtlerin Constanze Janda. Janda leitete die Alterssicherungskommission gemeinsam mit Frank-Jürgen Weise, Rocholl und Werding gehörten ihr als wissenschaftliche Mitglieder an. Mit Tabea Bucher-Koenen, Georg Cremer und Silke Übelmesser haben drei weitere Kommissionsmitglieder unterschrieben. Sechs der 13 Kommissionsmitglieder werben damit öffentlich für die Umsetzung ihres eigenen Berichts.

Kein Buffet zum Auswählen

Inhaltlich argumentieren die Unterzeichner, die 33 Empfehlungen seien als aufeinander abgestimmtes Bündel angelegt. Einzelne Elemente lassen sich demnach nicht herausnehmen, ohne die Gesamtwirkung zu gefährden. Wer einen Baustein streichen will, muss laut dem Aufruf einen gleichwertigen Ersatz vorlegen. Andernfalls breche das Konzept zusammen, und die Finanzierungsprobleme würden erneut vertagt.

Zu den Bausteinen, die nach Ansicht der Unterzeichner ineinandergreifen, zählen:

die Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung,

ein wieder stärker wirkender Nachhaltigkeitsfaktor (Parameter „alpha“ von 0,25 auf 0,33),

eine kapitalgedeckte Komponente innerhalb der gesetzlichen Rente, finanziert über einen paritätischen Zusatzbeitrag von 2 Prozent des Bruttolohns,

ein breiterer Versichertenkreis einschließlich der Minijobs.

Streitpunkt Rente nach 45 Beitragsjahren

Am deutlichsten positionieren sich die Unterzeichner bei der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte, umgangssprachlich „Rente mit 63“ genannt. Die Kommission empfiehlt ihre Abschaffung. Sie sei eine sehr teure staatliche Sonderleistung, von der nach Daten der Deutschen Rentenversicherung überdurchschnittlich oft Männer, Gesündere und Besserverdienende profitieren, heißt es im Aufruf.

An ihre Stelle soll gezieltere Hilfe treten: für Menschen, die kurz vor dem Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können, und für Versicherte, deren Rente trotz langer Beitragszeit nicht zum Leben reicht.

Politisch ist genau dieser Punkt umkämpft. Mehrere Ministerpräsidenten von CDU und SPD lehnen eine ersatzlose Abschaffung ab. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat Übergangsfristen und Ausnahmen ins Gespräch gebracht, Kanzler Friedrich Merz (CDU) hält grundsätzlich am Aus fest.

In den Koalitionsfraktionen wird laut „Bild“ über einen Kompromiss beraten, bei dem der abschlagsfreie Zugang erst nach 46 oder 47 Beitragsjahren möglich wäre. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann will die abschlagsfreie Rente künftig auf Härtefälle beschränken. Zusätzlichen Zündstoff liefert eine Modellrechnung der Bundesbank zu versicherungsmathematisch fairen Abschlägen.

Zumutungen für beide Koalitionspartner

Laut „Focus Online“ enthält das Paket für beide Regierungsparteien unbequeme Punkte. Die Union sträubt sich gegen das Ende des Minijob-Sonderstatus und die Pflichtversicherung weiterer Selbstständiger. Der SPD bereiten das Aus der abschlagsfreien Frührente, der stärkere Nachhaltigkeitsfaktor und die Kapitalrente Probleme. Gerade diese Lastenverteilung sei der Kern des Konzepts, so die Unterzeichner. Beitragen sollen Beschäftigte, Arbeitgeber und Rentner, aber ausdrücklich auch Politiker, Vorstände, Selbstständige und Beamte.

Beamte: Kommission bleibt zurückhaltend

Selbstständige, die ab einem Stichtag neu gründen, sollen ohne Opt-out pflichtversichert werden, ebenso Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Vorstände von Aktiengesellschaften. Bei den Beamten bleibt der Kommissionsbericht allerdings hinter anderen Gruppen zurück. Für Staatsdiener sieht Empfehlung 23 lediglich vor, Reformen der gesetzlichen Rente „wirkungsgleich“ auf die Beamtenversorgung zu übertragen. Hinzu kommen weniger Neuverbeamtungen und ausreichende Pensionsrücklagen bei Bund und Ländern. Der Aufruf geht über diese Linie nicht erkennbar hinaus.

Weiter geht Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), der neue Beamte, Selbstständige und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung holen will. Unter den Unterzeichnern hatte Bert Rürup schon vor Jahren dafür plädiert, große Teile der Beamtenschaft in die gesetzliche Rente zu überführen. Später verwies er allerdings selbst darauf, dass Beamte wegen ihrer höheren Lebenserwartung versicherungstechnisch „schlechte Risiken“ seien. Billig wäre eine Umstellung nicht: Das IW hat für eine sofortige Überführung aller rund 1,9 Millionen Beamten Mehrkosten von knapp 20 Milliarden Euro jährlich errechnet, falls der Staat den vollen Beitrag trägt. Bei paritätischer Finanzierung wären es rund 10 Milliarden Euro.

Gesetzentwurf lässt auf sich warten

Formal steht die Koalition weiter zum Gesamtpaket. Der Koalitionsausschuss hatte am 2. Juli angekündigt, alle 33 Empfehlungen umzusetzen, und Merz und Bas sprachen von einem „Gesamtkunstwerk“. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Einen offiziellen Referentenentwurf gibt es bislang nicht, bekannt ist nur ein nicht abgestimmter Arbeitsentwurf aus dem Arbeitsministerium, über den Mitte September die „Zeit“ berichtete. Nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist der Druck gestiegen, vom Paket abzuweichen.