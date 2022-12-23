Altersvorsorge in Deutschland Erster Praxistest für digitale Rentenübersicht
Per Knopfdruck hat die Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht jetzt den Datenaustausch gestartet, der für das seit Jahren geplante Online-Projekt notwendig ist: Auf einem Internetportal der Deutschen Rentenversicherung Bund sollen Bürger ab dem kommenden Sommer gebündelte Informationen über ihre individuellen Rentenansprüche finden – sowohl aus gesetzlicher als auch betrieblicher und privater Altersvorsorge.
Bisher erhalten deutsche Verbraucher direkt von den jeweiligen Anbietern einzelne Schreiben zu ihren Ansprüchen. Doch allein die unterschiedliche Darstellungsweise erschwert es ihnen, einen Überblick über ihre individuellen Geldleistungen im Rentenalter zu gewinnen. Das soll die digitale Übersicht erleichtern, damit die Nutzer und/oder ihre Finanzberater einen möglichen Vorsorgebedarf früher erkennen können.
Das neue Online-Portal soll für die Nutzer freiwillig, kostenfrei und einfach zu bedienen sein. Tester begutachten und bewerten es während der jetzt begonnenen ersten Betriebsphase zunächst aber noch in mehreren Stufen. Die Experten sollen mit ihrem kritischen Blick dazu beitragen, versteckte Probleme aufzuspüren. In etwa einem halben Jahr sollen dann alle Bürger das neue Angebot im Internet nutzen können.