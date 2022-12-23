Altersvorsorge in Deutschland Erster Praxistest für digitale Rentenübersicht

Altersvorsorge ist für viele Menschen hierzulande Flickwerk: Für mehr Durchblick im Wirrwarr der drei Säulen des deutschen Rentensystems soll bald ein staatliches Online-Portal sorgen. Dort sollen Sparer ihre Ansprüche übersichtlich gebündelt finden. Zunächst muss es aber den Praxistest bestehen.

Sitz der Deutschen Rentenversicherung in Berlin: In der „Digitalen Rentenübersicht“ sollen die einzelnen Altersvorsorgeansprüche zukünftig in einer strukturierten und verständlichen Übersicht dargestellt werden.

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Per Knopfdruck hat die Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht jetzt den Datenaustausch gestartet, der für das seit Jahren geplante Online-Projekt notwendig ist: Auf einem Internetportal der Deutschen Rentenversicherung Bund sollen Bürger ab dem kommenden Sommer gebündelte Informationen über ihre individuellen Rentenansprüche finden – sowohl aus gesetzlicher als auch betrieblicher und privater Altersvorsorge.

Bisher erhalten deutsche Verbraucher direkt von den jeweiligen Anbietern einzelne Schreiben zu ihren Ansprüchen. Doch allein die unterschiedliche Darstellungsweise erschwert es ihnen, einen Überblick über ihre individuellen Geldleistungen im Rentenalter zu gewinnen. Das soll die digitale Übersicht erleichtern, damit die Nutzer und/oder ihre Finanzberater einen möglichen Vorsorgebedarf früher erkennen können.

Das neue Online-Portal soll für die Nutzer freiwillig, kostenfrei und einfach zu bedienen sein. Tester begutachten und bewerten es während der jetzt begonnenen ersten Betriebsphase zunächst aber noch in mehreren Stufen. Die Experten sollen mit ihrem kritischen Blick dazu beitragen, versteckte Probleme aufzuspüren. In etwa einem halben Jahr sollen dann alle Bürger das neue Angebot im Internet nutzen können.