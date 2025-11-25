In welchen EU-Länder lassen sich die meisten deutschen Rentner nieder? Und wie hoch sind dort die Renten, die sie aus Deutschland beziehen? Eine Auswertung der DRV gibt Antworten.

Seniorinnen am Strand: Vier von fünf EU-Ländern, in die die meisten Renten aus Deutschland geflossen sind, befinden sich am Mittelmeer.

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat auf Anfrage von DAS INVESTMENT eine Auswertung zu Auslandszahlungen vorgelegt. Insgesamt zahlte die DRV 2024 etwa 1,7 Millionen Renten ins Ausland (Stand: 31. Dezember 2024). Davon gingen rund 245.000 Renten an deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz im Ausland – ein Anstieg von 214.000 seit 2016. Die restlichen 1,46 Millionen Renten flossen an ausländische Staatsangehörige, die in Deutschland gearbeitet und Rentenansprüche erworben haben.

Von den 2024 ins Ausland gezahlten Renten gingen die meisten nach Südeuropa. Das führende Land erhielt rund 352.000 Zahlungen, gefolgt von etwa 195.000, 128.000, 109.000 und 91.000 Rentenzahlungen in die weiteren Top-5-Länder. Diese fünf EU-Staaten dominieren die Statistik der DRV zum Rentenbestand zum 31. Dezember 2024.

Die Zahl der Rentenzahlungen entspricht dabei nicht der Anzahl der Rentner. Eine Person kann mehrere Renten gleichzeitig beziehen, beispielsweise die eigene Altersrente und eine Witwenrente. Die DRV unterscheidet zudem zwischen verschiedenen Rentenarten: Neben Altersrenten zahlt sie Erwerbsminderungsrenten an Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. Hinzu kommen Hinterbliebenenrenten wie Witwen-, Witwer- und Waisenrenten sowie Erziehungsrenten für geschiedene Ehepartner, die ein Kind erziehen und deren Ex-Partner verstorben ist.

Unterschiedliche Durchschnittsbeträge

Die Höhe der durchschnittlichen Rentenzahlungen variiert erheblich zwischen den Ländern. Die Spanne reicht von 280 Euro bis 520 Euro pro Monat. Im Durchschnitt lag die ausgezahlte Altersrente ins Ausland bei lediglich 445 Euro – zum Vergleich: In Deutschland belief sich die durchschnittliche Altersrente 2024 auf 1.202 Euro.

Die niedrigeren Durchschnittswerte erklären sich laut DRV häufig durch Zahlungen an frühere Gastarbeiter, die nur teilweise in Deutschland versichert waren. Viele Arbeitnehmer aus der Türkei, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien, Italien und Spanien fanden in den 1960er- und 1970er-Jahren Jobs in Deutschland und kehrten später in ihre Heimatländer zurück. Höhere Beträge fließen oft an deutsche Rentner, die ihren Ruhestand im Ausland verbringen.

Schweiz führt bei durchschnittlichen Zahlbeträgen

Außerhalb der EU zeigt sich ein anderes Bild: In Nicht-EU-Länder flossen 2024 zwar insgesamt weniger Renten, dafür aber mit deutlich höheren Durchschnittsbeträgen. Die Schweiz führt diese Statistik mit durchschnittlich 1.249 Euro pro Rente an, gefolgt von den USA mit 1.131 Euro. Nach Australien zahlte die DRV im Schnitt 830 Euro, nach Kanada 906 Euro.

Diese höheren Beträge spiegeln typischerweise vollständige deutsche Erwerbsbiografien wider, heißt es von DRV. Die Empfänger haben den Großteil ihrer Berufslaufbahn in Deutschland verbracht und beziehen entsprechend höhere Rentenansprüche. Insgesamt gingen nach Australien rund 21.000 Rentenzahlungen, in die Schweiz 126.000 und in die USA 195.000.

Besonders auffällig sind die Rentenzahlungen nach Thailand und auf die Philippinen. Nach Thailand überwies die DRV 2024 knapp 6.000 deutsche Altersrenten mit einem Durchschnitt von 1.221 Euro, auf die Philippinen fast 1.800 Renten mit durchschnittlich 998 Euro. Die hohen Beträge deuten darauf hin, dass die Empfänger vollständige deutsche Erwerbsbiografien haben und von niedrigeren Lebenshaltungskosten in diesen Ländern profitieren.

In welche fünf EU-Länder die meisten Renten flossen und wie hoch diese waren, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.