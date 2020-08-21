Rentner-Paradiese im Ausland Die 10 besten Orte für einen schönen Lebensabend

Wer seinen Ruhestand dort genießen möchte, wo das ganze Jahr die Sonne scheint oder die Lebensqualität viel höher ist als in Deutschland, sollte einen Blick auf die folgenden zehn Orte werfen.

Botanischer Garten in Batumi: Der Kurort in Georgien ist laut Focus.de ein Rentner-Paradies.

Stellen Sie sich vor, Ihren Lebensabend dort zu verbringen, wo ganzjährig die Sonne scheint oder wo Sie eine höhere Lebensqualität als in Deutschland genießen können. Hier präsentieren wir Ihnen die 10 attraktivsten Destinationen für Ihren Ruhestand.

Im vergangenen Jahr lebten bereits 242.000 deutsche Rentner im Ausland. In den meisten Fällen erhalten sie ihre volle Rente, unabhängig von ihrem Wohnort. Ausnahmen gibt es nur für diejenigen, die außerhalb der EU in den Ruhestand gehen möchten und während ihres Berufslebens bereits im Ausland tätig waren. In solchen Fällen werden nur die in Deutschland geleisteten Beitragsjahre für die Rentenberechnung berücksichtigt, was zu möglichen Abzügen führen kann.

Die Wahl des idealen Ortes für den Ruhestand ist eine höchst persönliche Entscheidung. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, hat Focus online anhand von Daten der Vergleichswebsite Numbeo 574 Städte weltweit verglichen.

Folgende Kriterien wurden berücksichtigt:

Mietkosten im Vergleich zu Berlin

Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Berlin

Qualität der Gesundheitsversorgung aus Sicht dort lebender Ausländer

Sicherheitslage aus Sicht dort lebender Ausländer

Klimatische Bedingungen

Verkehrssituation (Auto und ÖPNV)

Umweltverschmutzung, insbesondere Luftqualität

Jede Stadt konnte in jeder Kategorie maximal 100 Punkte erreichen. Städte, die in einer Kategorie weniger als 25 Punkte erzielten, wurden aussortiert. Die Kategorien wurden unterschiedlich gewichtet, wobei Mieten, Lebenshaltungskosten und Gesundheitsversorgung am stärksten ins Gewicht fielen. Pro Land wurde nur die bestplatzierte Stadt berücksichtigt.

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Individuelle Entscheidung erforderlich

Diese Rangliste basiert ausschließlich auf den oben genannten Kriterien. Faktoren wie das soziale Leben, gesprochene Sprachen oder Visabedingungen für deutsche Rentner wurden nicht berücksichtigt. Auch persönliche Vorlieben fließen nicht ein - wenn Sie beispielsweise kälteres Wetter bevorzugen, können Sie karibische Orte einfach überspringen. Beachten Sie: Arbeitnehmer, die in Deutschland Rentenansprüche erworben haben, erhalten ihre Altersbezüge in voller Höhe auch im Ausland. Abzüge können jedoch bei sogenannten Fremdrentenzeiten, etwa bei Spätaussiedlern, erfolgen.

Hier sind die Top 10 Städte für den Ruhestand im Ausland laut der Focus-Analyse: