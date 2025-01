Ende 2023 lebten insgesamt 237.029 deutsche Staatsangehörige dauerhaft im Ausland und bezogen dort eine gesetzliche Rente aus Deutschland. Das geht aus dem Rentenatlas 2024 der Deutschen Rentenversicherung hervor. In den meisten Fällen erhalten sie dabei ihre volle Rente. Ausnahmen gibt es nur für diejenigen, die außerhalb der EU in den Ruhestand gehen möchten und während ihres Berufslebens bereits im Ausland tätig waren. In solchen Fällen werden nur die in Deutschland geleisteten Beitragsjahre für die Rentenberechnung berücksichtigt, was zu möglichen Abzügen führen kann.

Die Wahl des idealen Ortes für den Ruhestand ist eine höchst persönliche Entscheidung und hängt von vielen Faktoren ab. Welches Klima zieht man vor? Welche Ansprüche hat man in Bezug auf das soziale und kulturelle Leben? Ist man eher ein Naturfreund oder ein Großstadt-Mensch? Welche Sprachen spricht man? Ist man auf besondere gesundheitliche Versorgung angewiesen?

Allerdings haben mehrere Studien anhand objektiver Kriterien wie Rentenniveau, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, steuerliche Rahmenbedingungen und ähnliches untersucht, in welchen Ländern es den Ruheständlern aus dem In- und Ausland am besten geht. Wir stellen Ihnen fünf solcher Studien in unserer Bildstrecke vor.