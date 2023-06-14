GKV Rentner zahlen jedes Jahr 3.500 Euro zusätzlich

Schöne Zähne muss man sich leisten können – das gilt auch und vor allem für gesetzlich Krankenversicherte. Denn sie zahlen jedes Jahr im Schnitt 1.500 Euro für Arztbehandlungen dazu – pro Person. Besonders häufig geschieht dies bei Zahnarzt-Besuchen. Noch teurer ist es für Über-70-Jährige.

Zahnarzt mit Röntgenbild: Jede zweite private Zuzahlung eines GKV-Mitglieds geht an den Zahnarzt.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zahlt nicht für alle ärztlichen Behandlungen. Bei einigen sinnvollen, aber nicht absolut notwendigen Leistungen bleiben Versicherte komplett auf den Kosten sitzen. Andere Behandlungen übernehmen gesetzliche Krankenkassen nur zum Teil – den Rest müssen Patienten aus eigener Tasche bezahlen.

Im Durchschnitt kosteten die zusätzlichen Behandlungen pro Person im Jahr 2021 knapp 1.500 Euro. Betroffen war davon im Schnitt fast jeder fünfte Versicherte (Zuzahlungsquote von 17,6 Versicherten mit Leistungen pro 100 Einwohner). Das geht aus dem Zuzahlungsreport der Generali Deutschland hervor. Dafür untersuchte die Generali Deutschland Krankenversicherung die Kosten ihrer Kunden, die sie nach Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung selbst tragen mussten.

Jede 2. Zuzahlung geht an den Zahnarzt

Die meisten Zuzahlungen entfallen auf die Zahnheilkunde: Diese macht rund 50 Prozent aller privaten Zusatzzahlungen aus. Häufigster Kostenfaktor ist dabei die Zahnbehandlung. Direkt danach folgt der Zahnersatz.

Mit 40 Prozent am zweithäufigsten zahlten GKV-Patienten im ambulanten Bereich privat etwas dazu. Besonders oft wurden sie dabei für Hilfsmittel wie Sehhilfen, Hörgeräte, Rollstühle, Rollatoren und Gehhilfen zur Kasse gebeten. Stationäre Leistungen wie die privatärztliche Behandlung oder Zuschläge für Ein- oder Zwei-Bett-Zimmer machen rund 9 Prozent aller Zusatzzahlenden aus.

Über-80-Jährige zahlen 4.800 Euro

Den überwiegenden Anteil aller Extrakosten für Gesundheitsleistungen (mehr als 60 Prozent) stemmen Menschen, die 50 Jahre oder älter sind. Dabei steigen laut Generali-Studie die Kosten mit zunehmendem Alter: Krankenversicherte ab 50 Jahren zahlen im Schnitt 2.100 Euro pro Person und Jahr dazu. Ab 70 Jahren liegt dieser Betrag bereits bei 3.500 Euro und ab 80 Jahren sogar bei 4.800 Euro.

Doch auch Jüngeren kommen stationäre Behandlungen und Zahnarztbesuche teuer zu stehen. So zahlten die Unter-50-Jährigen hierfür bis zu 1.100 Euro beziehungsweise 1.035 Euro durchschnittlich pro Jahr.

Die höchste Zuzahlungsquote leisten die gesetzlich Krankenversicherten in Baden-Württemberg mit 22 Zuzahlenden pro 100 Einwohnern, gefolgt von Bayern (19,4 Zuzahlende pro 100 Einwohner) und Hessen (19,1). Am wenigsten geben hingegen die Saarländer für ihre Gesundheit zusätzlich aus (9,9).

>> Die besten Tarife der Krankenzusatzversicherung im aktuellen Ascore-Rating findest du hier.

>> Die 8 besten Anbieter von Krankenzusatzversicherungen findest du hier.

>> Welche private Kranken- und Zusatzversicherer ich im Schadenfall am fairsten verhalten, erfährst du hier.

>> Was PKV-Kunden wirklich wollen und wo sie sparen, erfährst du hier.