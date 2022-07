Gesundheitsaktien Resilienz in unsicheren Zeiten

anhaltend hohe Inflation sowie geopolitische Unsicherheiten hielten die Märkte in Atem. Gegen diese Belastungsfaktoren erwies sich der Gesundheitssektor als widerstandsfähig. Mit einem Verlust von 7,4 Prozent bis Mai stand er deutlich besser da als die breiten Aktienmärkte, die 12,8 Prozent an Wert einbüßten. Bislang haben sich Gesundheitsaktien in schwierigen Phasen für die Aktienmärkte sowie in Zeiten hoher Inflation als Stabilitätsanker erwiesen. Da Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen immer gefragt sind, ist der Sektor gut gegen herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen gewappnet.

Gesundheitsaktien behaupteten sich im aktuellen Umfeld zwar gut, waren jedoch nicht völlig immun gegen Zinserhöhungen, Lieferprobleme und geopolitische Spannungen. Der weltweite Engpass bei Titan und Halbleitern bremste die Herstellung medizinischer Geräte und trübte die Aussichten für Medizintechnikunternehmen. Auch Gesundheitseinrichtungen spürten Gegenwind. Krankenhäuser, die von Finanzmitteln für die Covid-Behandlung profitiert hatten, sahen sich mit einem Pflegekräftemangel, höheren Lohnkosten und einer unerwartet schwachen Belebung bei elektiven Eingriffen, die während der Pandemie verschoben worden waren. Dagegen behaupteten Pharmahersteller, Gesundheitsdienstleister und -händler ihre attraktiven relativen Bewertungen und lieferten positive, stabile Renditen. Die Managed-Care-Branche, also in erster Linie große US-Krankenversicherer, boten diesem inflationären Umfeld ebenfalls gut die Stirn. Auch wenn der Inflationsdruck höhere Prämien zur Folge haben dürfte, hält die strukturelle Nachfrage nach Versicherungsschutz an und stärkt die Widerstandskraft der Branche.

In den vergangenen zwei Jahren stand im Gesundheitssektor vor allem Covid-19 im Fokus. Dennoch hat sich die Branche weiterentwickelt, Innovationen hervorgebracht und für die Patienten bedeutende wissenschaftliche Fortschritte bei neuen Technologien und Therapien erzielt.

Onkologie

Bei Krebstherapien setzte sich das hohe Entwicklungstempo fort, auch wenn ihr Einsatz auf den niedrigsten Stand seit Jahren zurückfiel. Weil viele Patienten wegen der Pandemie Krankenhäuser mieden, lag die Zahl der Krebsdiagnosen um 20 bis 29 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. Die Folgen von Krebserkrankungen, die wegen Corona später diagnostiziert wurden, dürften noch auf Jahre hinaus zu spüren sein. In der Forschung gab es effizienzsteigernde Durchbrüche im Bereich der Immunmodulation, also bei Medikamenten, die das körpereigene Immunsystem verändern: 2021 wurden weltweit 30 neue Krebstherapien zugelassen. Innovative Behandlungsmöglichkeiten werden immer noch vorwiegend von kleineren Unternehmen entwickelt: 68 Prozent der Therapien in den Entwicklungs-Pipelines sind Biopharma-Start-ups zu verdanken – vor zehn Jahren waren es laut IQVIA Institute noch 45 Prozent.

Technologie im Gesundheitswesen

Trotz Innovationen ist das Potenzial von Technologien zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen noch lange nicht ausgeschöpft. Stark auf dem Vormarsch ist vor allem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei klinischen Studien, bei der Genkartierung und der roboterassistierten Chirurgie. KI-Erstanwender in der klinischen Entwicklung beobachten, dass Algorithmen für das Maschinelle Lernen Biomarker und neue Krankheiten 30 Prozent schneller erkennen können als Pathologen. Experten sind zudem zuversichtlich, dass sich mit Technologien wie KI die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente beschleunigen lässt.

Innovationen rund um Covid-19

Auch dieses Jahr gab es bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen sowie Diagnosetests und der Behandlung von Covid-19. 2021 standen noch einige wenige Gewinner im Rampenlicht. Heute befinden sich mehr als 120 Covid-19-Vakzine in der klinischen Entwicklung. Das dürfte schon bald für mehr Wettbewerb auf dem Markt für Booster-Impfungen sorgen.

mRNA-Impfstoffe

Diese vor allem von Pfizer-BioNTech und Moderna entwickelten Impfstoffe zielen auf das Spike-Protein des Coronavirus ab und nutzen dazu gentechnisch veränderte mRNA. Die Impfstoffe haben eine hohe Wirksamkeit und werden für immer mehr Altersgruppen empfohlen, auch für Kinder von fünf bis elf Jahren. Beeindruckend an mRNA-Impfstoffen sind ihre Ergebnisse, aber auch die rasante Entwicklung dieser Technologie. Wissenschaftler arbeiten daran, dass sie künftig auch im Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Malaria, Grippe, Geschlechtskrankheiten und Krebs eingesetzt werden können. In den nächsten Jahren dürften mRNA-Therapien in der Onkologie in die klinische Entwicklungsphase eintreten. Dank der Vielseitigkeit gentechnisch hergestellter mRNA werden wir in den nächsten zehn Jahren sehr wahrscheinlich eine neue Welle medizinischer Innovationen sehen.

Virale Vektorimpfstoffe

Impfstoffe, bei denen die DNA des Coronavirus in ein modifiziertes, harmloses Virus eingebracht wird, bezeichnet man als virale Vektorimpfstoffe. Diese häufig angewandte Technologie eröffnet dem Immunsystem eine andere Möglichkeit, das Spike-Protein des Covid-19-Virus zu erkennen und gezielt anzugreifen. Johnson & Johnson sowie AstraZeneca-Oxford haben die führenden Vektorimpfstoffe gegen Covid-19 entwickelt. Ihre klinische Entwicklung verläuft vergleichsweise schneller und insgesamt besonders wirtschaftlich. Allerdings ist ihre Wirksamkeit geringer, und es gibt Bedenken wegen eines erhöhten Thromboserisikos.

In diagnostischen und therapeutischen Marktsegmenten gab es ebenfalls bedeutende Innovationen, die im Vergleich zur Impfstoffentwicklung aber häufig weniger Beachtung fanden.

Testen, testen, testen: Diagnostik

Im März 2020 erteilte die US-Arzneimittelbehörde FDA dem ersten Covid-19-Test, der auf Basis gezielter Mutationen (CRISPR) in weniger als einer Stunde ein Ergebnis liefert, eine Notfallzulassung. In den darauffolgenden zwei Jahren entwickelten führende Medizintechnikunternehmen, darunter Abbott Labs, Danaher, Becton Dickinson und Thermo Fisher, Dutzende weitere Corona-Tests. Von 10-Minuten-Bluttests bis hin zu Antigen-Schnelltests für zu Hause – die Innovationskette riss nicht ab, und es wurden immer effizientere und genauere Lösungen entwickelt. Die hohe Nachfrage nach Tests wird in nächster Zeit wohl anhalten, da auf Reisen, in Büros und Schulen Covid-Tests häufig vorgeschrieben sind.

Ausblick auf die kommenden Monate

Nach wie vor müssen Anleger mit einer unsicheren Konjunkturentwicklung und der Möglichkeit einer Rezession zurechtkommen. Wir suchen daher nach Anlagechancen in attraktiv bewerteten Segmenten mit stabilem Wachstum und mittel- bis langfristig positiven Katalysatoren für die klinische Entwicklung. Attraktive Einstiegsmöglichkeiten Im Gesundheitssektor sind die Bewertungen nach wie vor attraktiv und liegen unter dem langjährigen Durchschnitt. Ihre Kurs-Gewinn-Verhältnisse für das laufende Jahr deuten auf einen Abschlag von 14 Prozent gegenüber den breiten Aktienmärkten hin. Einzelne Teilbranchen scheinen besonders interessant: So beträgt der KGV-Abschlag der Biotechnologie- und Pharmabranche für das laufende Jahr gegenüber den breiten Aktienmärkten 37 Prozent beziehungsweise 31 Prozent. Wir schätzen die attraktiven Bewertungen und stabilen Aussichten von Pharmafirmen und bleiben mit Blick auf die Biotechnologiebranche selektiv optimistisch, insbesondere bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Unser Fokus liegt auf innovativen Pipelines und erfolgversprechenden Produkten.

Alle Details und Entwicklungen im Gesundheitssektor finden Sie im Ausblick von BlackRock zur Jahresmitte 2022.