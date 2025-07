Zölle, Inflation, geopolitische Spannungen – und trotzdem Rekordstände an den Börsen?

Was

M&G Season 4 Episode 3 Resilienz oder Realitätsverlust? Was Börsen aktuell treibt

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 23. Juli 2025

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

In der aktuellen Folge von Investment Business ordnet Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic die aktuelle Marktlage ein. Gemeinsam mit Host Peter Ehlers spricht er über die jüngsten Zoll-Ankündigungen von Donald Trump, die Resilienz der US-Techwerte, das überraschend stabile Konsumverhalten in den Vereinigten Staaten und die Bedeutung der geopolitischen Krisenherde für Anleger.

Warum reagieren die Märkte kaum auf politische Krisen? Welche Rolle spielt der Ölpreis für Inflation und Wachstum? Und wie gefährlich sind die Anzeichen einer neuen Handelseskalation zwischen den USA, China und der EU?

Weitere Themen in der Analyse:

Warum die Märkte Trump (noch) nicht ernst nehmen

Welche Indizes gute Indikatoren für die US-Wirtschaft sind

Was steigende Rohstoffpreise für Europa bedeuten

Warum jetzt mehr denn je Diversifikation über Staatsanleihen gefragt ist

Einordnungen, Einschätzungen, Strategien – kompakt, sachlich und auf den Punkt.

Hier geht es zur aktuellen Episode:

Sprecher: Ivan Domjanic, CFA, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments

Host: Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin

Disclaimer: Der Wert eines Investments kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass Preise steigen und fallen können, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben. Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung dar.

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes („Qualifizierte Anleger“). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.