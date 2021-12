Ressort Betrieb und IT Neuer Vorstand für die Aachen Münchener

Helmut Gaul ist seit 1. Juni neues Vorstandsmitglied der Aachen Münchener. Er übernimmt das Ressort Betrieb/IT von Johannes Booms, der am 31. Juli 2014 in den Ruhestand treten wird.Gaul ist seit 1984 bei der Aachen Münchener tätig. Der 54-jährige leitet seit 2011 die Kundenservice-Direktion in Köln. Zuvor verantwortete er als Leiter die Bereiche Strategische Planung, Personal sowie Vertriebsorganisation in der Direktion der Aachen Münchener.