Investitionen in lebenswichtige Ressourcen wie Nahrung, Wasser, Luft, Energie und Mineralien können für Anleger durchaus interessant sein. Denn die Notwendigkeit, diese Ressourcen aufgrund zunehmender Verknappung effizienter zu managen, wird immer wichtiger.

Metalle und Mineralien

Auf dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft steigt die Nachfrage nach Kupfer, Lithium, Nickel und Seltenen Erden; wichtige Komponenten für Windturbinen, Solarzellen und Elektrofahrzeuge. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur sind Investitionen in Höhe von 360 bis 450 Milliarden US-Dollar2) erforderlich, um die steigende Nachfrage zu decken. Unternehmen, die an Abbau und Produktion dieser Metalle und Mineralien beteiligt sind, haben erhebliches Wachstumspotenzial.

Wasser

Der Klimawandel hat den Druck auf die Wasserversorgung, der unter anderem durch Urbanisierung und Bevölkerungswachstum vorhanden ist, zusätzlich verschärft.3) Staaten stehen vor der Herausforderung, in eine ganze Reihe wasserwirtschaftlicher Projekte und Unternehmen zu investieren: in Infrastrukturprojekte, von Brunnen über Wasserleitungen bis hin zur Kanalisation, in Hersteller von Wassertechnik, Anbieter von Aufbereitungs- und Versorgungsdienstleistungen.

Saubere Energie

Angesichts sinkender Kosten können erneuerbare Energien heute mit traditionellen Energiequellen mithalten,4) was die Akzeptanz sauberer Energie steigen lässt. Gleichzeitig wächst der Druck auf Unternehmen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, wodurch sich die Nachfrage nach erneuerbaren Energien zusätzlich erhöht.

Zu den Anlagechancen zählen Investments in Unternehmen, die erneuerbare Energien liefern, sowie in solche, die die nötigen technischen Lösungen für Solar, Wind und Wasserstoff bereitstellen.

Holz

Anstelle von Kunststoffen werden Holz, Pappe und Papier als Alternativen beliebter. Holzprodukte lassen sich leichter recyceln als Kunststoff. Außerdem kann Holz in der Bauwirtschaft als Ersatz für Stahl

und Zement dienen. Aber die Bedeutung der Forstwirtschaft geht über ihre wirtschaftlichen Funktionen

hinaus. Bäume binden Kohlendioxid und gleichen so etwa 30 Prozent der Emissionen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe aus.5) Durch Emissionshandel können Waldbesitzer (und Investoren) eine Vergütung dafür erhalten, dass ihre Wälder Kohlendioxid aufnehmen und speichern. Gleichzeitig

wird von der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigem Holz profitiert.

Landwirtschaft

In den nächsten 30 Jahren dürfte die Weltbevölkerung um zwei Milliarden Menschen wachsen.6) Mit Blick auf die kaum steigerbare Verfügbarkeit von Boden und Süßwasser sind Investitionen in die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette erforderlich, insbesondere in neue Technologien wie die Präzisionslandwirtschaft, um die Rentabilität, Effizienz und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft zu verbessern.

