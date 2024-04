Henning Padberg, Portfolio Manager der

Nordea Global Climate Environment Strategie

Als wir vor jetzt fast genau 16 Jahren unsere Nordea Climate and Environment Strategie auflegten, war das öffentliche Interesse am Klima-Thema noch recht gering und stark von der Politik beeinflusst, wobei Subventionen eine Schlüsselrolle spielten. Damals waren viele Anleger davon überzeugt, dass Klima- und Umweltlösungen nur im Bereich der alternativen Energien zu finden seien. Wir hielten diese Perspektive immer schon für viel zu eng und machten es uns zur Aufgabe, umfassendere Klima- und Umweltmöglichkeiten zu identifizieren – nämlich attraktiv bewertete Einzelaktien von Lösungsanbietern, die zur Verbesserung der Ressourceneffizienz und zur Stärkung des Umweltschutzes beitragen. Im Segment der alternativen Energien sind wir hingegen sehr selektiv vorgegangen. So fanden wir seit Auflegung immer wieder branchenübergreifend vielversprechende Aktien in Bereichen wie Software, Abfallwirtschaft, Industriegase, landwirtschaftliche Geräte oder Nahrungs-Inhaltsstoffe, um nur einige zu nennen.

Wir konzentrieren uns vor allem auf Optimierer, die auf Ressourceneffizienz abzielen. Ein Beispiel wären hier die Designer von Halbleitern. Halbleiter sind in vielerlei Hinsicht das „Gehirn“ der Energieeffizienz – sie sind entscheidende Wegbereiter sowohl der digitalen als auch der grünen Wirtschaft. Die Zukunft von „Smart Everything“ hängt davon ab, dass Siliziumchips schneller laufen, sich verkleinern lassen, mehr Funktionen integrieren und riesige Datenmengen zuverlässig verarbeiten – und das alles bei geringerem Stromverbrauch.

Uns gefällt auch der Bereich der intelligenten Stromnetze, denn diese müssen parallel zu den Erneuerbaren ausgebaut werden. Die aktuellen weltweiten Investitionen in Netze reichen nicht aus, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Um auf Kurs zu bleiben, müssen sich die jährlichen Investitionen in die Netze bis 2030 mehr als verdoppeln. Derzeit sehen wir, dass auf der ganzen Welt Aktions-/Finanzierungspläne aufgestellt werden, um diesen Weg zu beschleunigen und zu unterstützen – z.B. der Net Zero Industry Act der EU und der Inflation Reduction Act der USA. Hier bieten sich attraktive Investitionschancen.

Wir glauben, dass der Trend zu Klimainvestitionen noch Jahrzehnte anhalten wird. Während eine gesündere und wohlhabendere Zukunft vom grünen Wandel abhängt, ist Nachhaltigkeit nicht mehr der alleinige Treiber – es gibt klare wirtschaftliche Gründe für die Investition in Ressourceneffizienzlösungen, die eine solide Investitionsentscheidung in einem diversifizierten Portfolio darstellen.