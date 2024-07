Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung das sogenannte Zukunftsfinanzierungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Restschuldversicherungen ab Januar 2025 frühestens eine Woche nach den entsprechenden Darlehensverträgen abgeschlossen werden dürfen.

Kunden schließen Restschuldversicherungen oft im Rahmen der Baufinanzierung ab. Sie übernehmen fällige Kreditraten, wenn der Versicherte diese beispielsweise aufgrund von Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder Tod nicht tilgen kann. Auch beim Autokauf auf Kredit kommen Restschuldversicherungen oft zum Einsatz.

Bei Deutschlands Verbraucherschützern haben Restschuldversicherungen auf laufende Baufinanzierung keinen guten Ruf. In vielen Fällen stehe die Höhe der Policen-Prämie in keinem Verhältnis zur Leistung, so die Kritik. Vermittler von Restschuldversicherungen erhalten inzwischen nur noch höchstens 2,5 Prozent der Darlehenssumme vergütet. Einen entsprechenden Provisionsdeckel für diese Produktgruppe hat der Bundestag im Jahr 2022 beschlossen. Bei den Autokäufern genießt diese Produktkategorie hingegen einen relativ guten Ruf.

„Cooling-off-Phase“ EU-rechtswidrig

Die einwöchige „Cooling-off-Phase“ zwischen dem Abschluss eines Darlehensvertrags und dem einer Restschuldversicherung verstoße gegen das Europarecht, sagt Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Der Verband hat zusammen mit 22 Unternehmen eine Verfassungsbeschwerde gegen die Neuregelung eingereicht.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Die europäische Verbraucherkreditrichtlinie gebe vor, dass Versicherer ihren Kunden eine Restschuldversicherung zeitgleich zum Abschluss des Darlehensvertrages anbieten können sollen, erklären die Kläger. Die einwöchige Wartefrist sei damit EU-rechtswidrig.

Versicherungslücken drohen

„Durch das Abschlussverbot werden Kunden, die einen Bankkredit etwa für ein neues Auto aufnehmen, diesen erst eine Woche später versichern dürfen“, so der GDV weiter. Dadurch könne eine Schutzlücke entstehen. „Passiert etwas in der ersten Woche, stehen Kundinnen und Kunden ohne Versicherungsschutz da“, sagt Schumann.

Da Versicherte die Möglichkeit hätten, ihre Restschuldversicherung binnen 30 Tagen zu widerrufen, sei das einwöchige Abschlussverbot „schlicht nicht erforderlich“, so der Verband.