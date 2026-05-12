Drei Köpfe, eine gemeinsame Vergangenheit bei JP Morgan: Mit Neuzugang Natalia Bucci als Leiterin Anleihen arbeiten drei Ex-Kollegen künftig unter dem Dach von Alken AM zusammen.

Von Lombard Odier Investment Managers kommt Natalia Bucci zu Alken Asset Management – als neue Anleihen-Chefin (Head of Fixed Income) und Portfoliomanagerin. Bucci bringt mehr als zwei Jahrzehnte Markterfahrung mit, ihr Spezialgebiet sind Wandelanleihen und Capital-Structure-Investing.

Ihre künftigen Teamkollegen Robin Dunmall und Nicolas Dubourg kennt Bucci bereits gut: Alle drei haben früher gemeinsam bei J.P. Morgan Asset Management gearbeitet. Bei Lombard Odier verantwortete Bucci zuletzt das gesamte Wandelanleihen-Angebot mit. Bei Alken stehen für sie nun ertragsorientierte und auf Wandelanleihen ausgerichtete Strategien im Fokus. Man wolle auf der „starken risikobereinigten Performance der Fixed-Income-Sparte in den letzten Jahren“ aufbauen, heißt es von Alken.

Nicolas Walewski, Chef von Alken Asset Management, sagt anlässlich des Neuzugangs: „Natalias Erfahrung und ihre langjährige Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern stärken unsere bereits robuste Anlageplattform und werden unsere weitere Entwicklung im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere und Wandelanleihe-Strategien unterstützen.“

Walewski gründete die Gesellschaft im Jahr 2005. Neben dem etablierten Aktiengeschäft verwaltet Alken seit einigen Jahren auch alternative Anlagestrategien.