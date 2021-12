Reuss Private mit neuem Chef

Felix Brem, bisher Verwaltungsrats-Vize der Reuss Private Gruppe, ist neuer Chef der Vermögensverwaltung. Das berichten mehrere Schweizer Medien. Um sich auf seine neue Aufgabe konzentrieren zu können, tritt Brem von seiner Verwaltungsrats-Position zurück. Brem ist Aufsichtsrat und Mitbegründer von BN & Partners, einer Gesellschaft der Reuss Private Gruppe.Brems Vorgänger Raoul Weil sitzt derzeit in Italien in Auslieferungshaft. Der Schweizer wurde im Oktober während einer Italien-Reise auf Ersuchen der US-Behörden verhaftet. Die USA werfen dem ehemaligen UBS-Top-Manager vor, US-Kunden bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Vergangene Woche stimmte der 54-Jährige einer Auslieferung an die USA zu.