Reverse-Bonuszertifikat auf den Dax

Gemessen am aktuellen Indexstand, wäre dafür ein Anstieg um etwa 43 Prozent nötig. Bleibt der Dax bis zum Laufzeitende am 18. Juni 2010 darunter, bekommt der Anleger einen Bonus von 10,3 Prozent (Stand: 18. Februar 2009). Das entspricht 7,6 Prozent im Jahr. Einen Cap hat das Produkt nicht. Sollte also der Dax sogar unter das Bonusniveau von 3.300 Punkten rutschen, nimmt der Anleger auch daran teil – allerdings in Gewinne gespiegelt. Emittent: Société GénéraleWKN: SG0ZRPLaufzeitende: 18.06.2010Bonusgewinn: 10,3 ProzentBasiswert: Daxaktueller Dax-Stand: 4.195 PunkteBonusniveau: 3.300 PunkteBonusbarriere: 6.000 Punkte