Von der Börse stammt dieser Preis allerdings nicht. Er entsteht in einem Secondary Share Sale: Altaktionäre reichen Papiere privat an neue Investoren weiter, frisches Geld fließt dabei nicht ins Unternehmen. Eine Marktkapitalisierung im engeren Sinn ist das nicht. Der Vergleich mit den Frankfurter Türmen hinkt also ein wenig und trifft trotzdem einen Nerv.

Manchmal reicht eine Rundmail, um Millionäre zu machen. Bei Revolut ging diese Woche eine an die Belegschaft: 2.017 US-Dollar, so viel zahlen Investoren laut der Nachrichtenagentur „Bloomberg“ neuerdings für eine Aktie der Digitalbank. Langjährige Beschäftigte dürfen nun Kasse machen. Hochgerechnet auf das ganze Unternehmen ergibt der Preis eine Bewertung von 115 Milliarden Dollar, gut 100 Milliarden Euro. Die erst 2015 gegründete Onlinebank aus London wäre damit annähernd so viel wert wie Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Die beiden Frankfurter Häuser beschäftigen zusammen rund 130.000 Menschen; Revolut kommt mit etwa 13.000 aus.

Millionäre per Memo

Der Sprung ist gewaltig. Ende vergangenen Jahres taxierte ein ähnlicher Verkauf Revolut auf 75 Milliarden Dollar, nun sind es 115 Milliarden. Das ist ein Plus von mehr als 50 Prozent und laut „Bloomberg“ die dritte Höherbewertung in drei Jahren. Im Sommer 2024 hatte die Bank noch bei 45 Milliarden Dollar gelegen.

Nikolay Storonsky selbst, Chef von Revolut und größter Einzelaktionär, dürfte durch die neue Bewertung ein Vermögen von deutlich über 20 Milliarden Dollar besitzen, schätzen Branchenmedien. Für die Belegschaft ist der Verkauf vor allem eine Gelegenheit, Buchgewinne in Bares zu verwandeln. „Ich freue mich, dass ihr nun eine weitere Möglichkeit habt, eure Anteile zu Geld zu machen“, schrieb der Chef an seine Leute. Ein Sprecher bestätigte den laufenden Prozess, äußerte sich zu Details aber nicht, solange er andauere.

Solange keine Aktie an einer Börse gehandelt wird, bleibt jeder dieser Milliardenbeträge jedoch eine Momentaufnahme, die der nächste Kapitalmarkt-Winter kassieren kann. Aus diesem Grund greifen inzwischen viele Fintechs zu solchen internen Verkäufen. Sie verschaffen Mitarbeitern und frühen Geldgebern Liquidität, ohne dass das Unternehmen den Gang an die Börse wagen muss.

Papier oder Substanz

Wie belastbar ist die Zahl? 115 Milliarden Dollar entsprechen etwa dem Neunzehnfachen des Jahresumsatzes und rund dem Fünfzigfachen des Vorsteuergewinns von 2025. Solche Multiples zahlen Anleger für Technologiefirmen, kaum für Banken. Die börsennotierte Konkurrenz wird nüchterner bewertet, meist mit einem niedrigen Vielfachen ihrer Gewinne.

Und doch steht hinter dem Preis mehr als Fantasie. Revolut schrieb 2025 zum fünften Mal in Folge schwarze Zahlen. Der Umsatz kletterte laut Geschäftsbericht um 46 Prozent auf 4,5 Milliarden Pfund, umgerechnet 6 Milliarden Dollar. Der Vorsteuergewinn stieg um 57 Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund, der Nettogewinn auf 1,3 Milliarden. Die Vorsteuermarge erreichte 38 Prozent, ein Wert, von dem viele etablierte Institute nur träumen. Finanzchef Victor Stinga führt sie auf disziplinierte Finanzsteuerung und effizientes Skalieren zurück. Elf Produktlinien steuern je mehr als 100 Millionen Pfund bei, vom Kartengeschäft über Devisen bis zur Vermögensverwaltung.

Gemessen an der Börsenliga läge Revolut mit rund 100 Milliarden Euro im Kreis der zehn wertvollsten Banken Europas – vor der Deutschen Bank und der Commerzbank, aber im Schatten von Schwergewichten wie HSBC, Santander und UBS.

Wachstum im Akkord

Womit rechtfertigt Revolut dieses Vertrauen? Vor allem mit Tempo. Die Bank zählt mehr als 75 Millionen Kunden, über drei Millionen davon in Deutschland. Etwa alle 17 Tage kommt eine weitere Million hinzu. Ende 2025 waren es erst 68 Millionen. Bis Mitte 2027 will Storonsky die Marke von 100 Millionen überschreiten.

Das Angebot ist längst kein reines Reisekonto mehr. Girokonto, Sparprodukte, Auslandsüberweisungen, Aktien- und Kryptohandel, Rechnungszahlung, Budget-Werkzeuge: Revolut drängt in fast jede Nische des Privatkundengeschäfts. Parallel sammelt die Bank Lizenzen. Im Frühjahr erhielt sie in Großbritannien die volle Banklizenz, im selben Monat beantragte sie eine Bankcharter in den USA. In diesem Monat kam die Freigabe für den regulären Bankbetrieb in Australien hinzu, meldet Bloomberg. Jede dieser Lizenzen öffnet Geschäfte, die reine Zahlungsdienstleister nicht anbieten dürfen, vom Kredit bis zur Einlagensicherung.

Gegründet haben das Unternehmen der aus Russland stammende Storonsky und der ukrainische Programmierer Vlad Yatsenko. Aus einer Prepaid-Reisekarte ist in einem Jahrzehnt eine Bank geworden, die in Teilen Südeuropas nach eigenen Angaben fast jedes dritte neu eröffnete Konto stellt. Die Kundeneinlagen summieren sich laut Geschäftsbericht auf gut 50 Milliarden Pfund.

Die 200-Milliarden-Wette

Das eigentliche Ziel liegt am Kapitalmarkt. Storonsky peilt einen Börsengang innerhalb der nächsten Jahre an, frühestens 2028, wie er im Frühjahr sagte. Intern soll dabei eine Zielmarke von bis zu 200 Milliarden Dollar angepeilt sein. Bis dahin dienen die privaten Anteilsverkäufe als Ventil. Weil der Markt für Neuemissionen außerhalb des KI-Sektors seit Jahren lahmt, verschaffen sich Fintechs auf diesem Weg jene Liquidität, die ein Börsengang derzeit nicht bietet.

Ehrgeizig bleibt die Fantasie dahinter. Revolut will laut Bloomberg 100 Millionen Kunden in 100 Ländern gewinnen und einen Umsatz von 100 Milliarden Dollar erreichen. Zur Einordnung: 2025 waren es 6 Milliarden. Zwischen Ziel und Ist-Zustand klafft ein Faktor von mehr als sechzehn.

Die Risiken sind damit umrissen. Ob eine App-Bank dauerhaft höher bewertet bleiben darf als Häuser mit gewachsener Bilanz, entscheidet sich erst im nächsten Abschwung, wenn wachsame Aufseher die Substanz prüfen. Bislang wuchs Revolut in einem freundlichen Umfeld. Auch die 115 Milliarden Dollar sind vorerst eine Bewertung aus einem privaten Sekundärverkauf, kein öffentlich festgestellter Börsenkurs.

Damit aus den 2.017 Dollar je Aktie ein echter Börsenwert wird, muss Revolut liefern, was traditionelle Banken über Bilanzen und Jahrzehnte belegen: verlässliche Erträge auch in mageren Jahren. Gelingt das, war das heutige Preisschild zu niedrig angesetzt. Gelingt es nicht, wartet der Realitätscheck ausgerechnet an dem Ort, den Storonsky bislang meidet – an der Börse.