Manchmal reicht eine Rundmail, um Millionäre zu machen. Bei Revolut ging diese Woche eine an die Belegschaft: 2.017 US-Dollar, so viel zahlen Investoren laut der Nachrichtenagentur „Bloomberg“ neuerdings für eine Aktie der Digitalbank. Langjährige Beschäftigte dürfen nun Kasse machen. Hochgerechnet auf das ganze Unternehmen ergibt der Preis eine Bewertung von 115 Milliarden Dollar, gut 100 Milliarden Euro. Die erst 2015 gegründete Onlinebank aus London wäre damit annähernd so viel wert wie Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Die beiden Frankfurter Häuser beschäftigen zusammen rund 130.000 Menschen; Revolut kommt mit etwa 13.000 aus.
Von der Börse stammt dieser Preis allerdings nicht. Er entsteht in einem Secondary Share Sale: Altaktionäre reichen Papiere privat an neue Investoren weiter, frisches Geld fließt dabei nicht ins Unternehmen. Eine Marktkapitalisierung im engeren Sinn ist das nicht. Der Vergleich mit den Frankfurter Türmen hinkt also ein wenig und trifft trotzdem einen Nerv.